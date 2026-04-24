Juan Jayo reveló el punto débil de Alianza Lima en su lucha por el Apertura ante Los Chankas

Alianza Lima y Los Chankas se disputan el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 punto a punto en cada jornada. Por ello, Juan Jayo, figura histórica del club blanquiazul, no se guardó nada para revelar el punto más débil de su equipo de cara a la lucha por el primer campeonato de la temporada ante el cuadro de Andahuaylas.

Juan Jayo reveló el lado negativo de Alianza Lima en su disputa por el Torneo Apertura ante Los Chankas

En conversación con el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación, Jayo fue consultado sobre el duelo que sostendrán Alianza ante Los Chankas en su búsqueda de campeonar en el Apertura de la Liga 1.

Para la exfigura del club blanquiazul, quien la tiene difícil al momento de analizar sus próximos partidos es Alianza Lima, ya que tendrá duelos importantes fuera de su localía en el Estadio Alejandro Villanueva.

“Son partidos complicados, sobre todo fuera de casa. Además, enfrentar a Sporting Cristal siempre es especial; ellos también se motivan y te exigen al máximo. No es un fixture fácil, pero Alianza tiene con qué sumar puntos y hacerse fuerte de local”, afirmó.

Alianza Lima y Los Chankas se disputan el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Asimismo, Juan Jayo dejó en claro que, a pesar de que ambos clubes están en la disputa de lograr el objetivo a mitad de temporada, Alianza Lima es un club grande, por lo tanto, tienen que competir en buscar alcanzar el título.

“Alianza va a depender de Alianza. Tiene que pensar en sí mismo y no en otros partidos. Es cierto que Los Chankas puede dejar puntos, pero lo clave es que el equipo llegue con vida a la penúltima fecha, cuando se enfrenten directamente” continuó.

“No hay que ser mezquino con Chankas, viene jugando bien, pero Alianza debe demostrar que es un equipo grande. La pelea está abierta entre ambos y tiene que imponer lo suyo”, finalizó.

Alianza Lima y Los Chankas disputan el título del Torneo Apertura de la Liga 1

Los Chankas y Alianza Lima se ubican en el primer y segundo lugar del Torneo Apertura con 29 y 26 puntos respectivamente. A falta de seis partidos, ambos clubes desean ganar el primer campeonato del año.