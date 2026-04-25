Campeón con Cristal elogió a futbolista que firmó por Alianza hasta 2027: "Muy tranquilo"
Figura que salió campeón con Sporting Cristal se rindió en elogios ante futbolista que firmó con Alianza Lima hasta la temporada 2027 de la Liga 1.
Alianza Lima cuenta con diversos futbolistas con gran talento; sin embargo, hay uno que viene destacando fecha tras fecha en la Liga 1. Ante ello, un campeón con Sporting Cristal no se guardó nada y se rindió en elogios ante este jugador: Estamos hablando de Walter Vílchez, quien elogió a Marco Huamán.
Campeón con Sporting Cristal se rindió en elogios ante futbolista que firmó con Alianza Lima hasta 2027
En conversación con el programa ‘Corner Blanquiazul’, Vílchez fue consultado sobre cómo ve la actualidad de Alianza, ya que anteriormente también fue campeón con el club íntimo.
Por ello en medio de su análisis le preguntaron sobre Huamán, ya que ambos coincidieron en Sport Huancayo cuando él era entrenador asistente entre 2022 y 2023.
Para Walter Vílchez, Marco Huamán es un jugador muy tranquilo, perfil bajo y enfocado en sus metas. Asimismo, dejó en claro que, a pesar de que llegó a un club histórico como Alianza Lima, no se abrumó y actualmente es una de las figuras del cuadro de Pablo Guede.
"Es un chico muy tranquilo. Cuando llegas de ser provincia a la capital y a un equipo tan grande como Alianza, al principio te puede costar un poco, lo digo por la forma en que yo lo conozco. Si bromeaba y entraba a la chacota pero era perfil bajo", comenzó diciendo.
"Yo considero que él es un chico que necesita ese tipo de confianza, que el técnico le diga que puede y que todos van a competir por el puesto de la misma forma. Él es un chico que cuando tiene esa confianza, te va a responder”, finalizó.
