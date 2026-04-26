La Liga suspendió próximo partido de Alianza Lima en Torneo Apertura por fuerte motivo

Alianza Lima Femenino tenía programado disputar su próximo partido ante CD Yanapuma de Iquitos por la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026; sin embargo, decidieron suspender este encuentro por fuertes motivos. Conoce aquí las verdaderas razones de esta inesperada cancelación.

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La Liga suspendió próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Apertura por fuerte razón

Alianza realizó un comunicado en donde informó a su hinchada que el partido ante CD Yanapuma quedó suspendido por fuertes cambios en el clima de Iquitos y el campo de la Villa Emprendedora quedó en mal estado.

Asimismo, el cuadro íntimo dejó en claro que están a favor de la decisión por el bien de las futbolistas de ambos clubes. Además, esperan que la Liga Femenina reprograme debidamente el partido.

Alianza Lima comunicó que su partido ante CD Yanapuma por la Liga Femenina quedó suspendido

“El partido programado para hoy a las 3:30 p.m. frente a CD Yanapuma, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Femenina, ha sido reprogramado debido a las condiciones climáticas y al estado del campo de juego, los cuales representan un riesgo para la integridad de las deportistas. La reprogramación del encuentro será informada oportunamente, conforme a lo que disponga la Liga Femenina”, explicó el club blanquiazul.

Alianza Lima en la Liga Femenina 2026

Alianza Lima se ubica en la segunda posición de la Liga Femenina 2026 luego de vencer a FC Killas, Defensores de Ilucán, Flamengo FBC Tambo. Asimismo, el equipo íntimo espera ganar a CD Yanapuma para colocarse como los principales líderes por encima de Universitario de Deportes y Sporting Cristal.