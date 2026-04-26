¿Quién es el delantero de nacionalidad italiana que quiere salir campeón con Alianza Lima?

Esta temporada Alianza Lima se juega la historia y sabe que debe salir campeón del fútbol peruano de forma obligada. En ese sentido, un jugador de nacionalidad italiana sueña con alzar el título de la Liga 1 2026 junto a todos los blanquiazules. Te contamos quién es esta figura internacional.

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A inicios de año el cuadro de La Victoria hizo sus respectivas contrataciones con el objetivo de dar la hora esta campaña, tanto a nivel nacional como continental. No obstante, en la Copa Libertadores no le fue bien y ahora está centrado en hacerse con el Torneo Apertura, para posteriormente ganar el Clausura y así ser monarca del balompié incaico.

Bajo esa premisa, Federico Girotti fue uno de los futbolistas que llegó a Alianza Lima y costó cerca de US$2 millones. Por lo que, pese a sus alarmantes estadísticas en Talleres, los hinchas blanquiazules confiaban en que daría la hora jugando en la Liga 1.

Federico Girotti cuenta con nacionalidad argentina e italiana.

Sin embargo, las cosas no le han salido de la mejor manera al delantero y hasta el momento no ha convertido ni un solo gol. Por lo que su mayor deseo es darle vuelta a la situación para así poder salir campeón del fútbol peruano a final de temporada.

Federico Girotti es italiano

De acuerdo con información de Tranfermarkt, conocido portal internacional que se encarga de brindar datos 100% verídicos sobre jugadores de todo el mundo, Federico Girotti cuenta con doble nacionalidad gracias a su ascendencia. Es argentino y también italiano.