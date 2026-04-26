Gerente de Sporting Cristal confirma pésima noticia a su hinchada: "Lastimosamente..."

Sporting Cristal viene de perder 1-0 ante CD Moquegua por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 y está totalmente fuera de la pelea por llevarse el primer título de la temporada. Por ello, el gerente deportivo del club confirmó una pésima noticia a todos los hinchas que cada fin de semana siguen alentando de manera incondicional.

Gustavo Zevallos brindó una pequeña charla a la prensa tras regresar a Lima para prepararse de cara a lo que será su partido ante Junior de Barranquilla en el Estadio Alejandro Villanueva, por la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. En medio de ello, soltó fuertes declaraciones.

"Lastimosamente los resultados no se han dado. Tranquilidad, entiendo toda esa calentura, esa molestia, pero el foco es salir de este mal momento", indicó el gerente deportivo de Sporting Cristal para todos los aficionados que se encontraban atentos a sus palabras. Confirmando así el mal momento que atraviesa la institución celeste en la Liga 1 2026.

Asimismo, con estas declaraciones, Gustavo Zevallos hizo un llamado de calma a la hinchada asegurando que saldrán de esta mala racha. Esto también porque los fanáticos siguen pidiendo la salida de Joel Raffo de la presidencia del club. Lo cierto es que los celestes marchan undécimos en la tabla de posiciones y a solo cuatro unidades del descenso.

Sporting Cristal vs. Junior: fecha, hora y dónde ver

El siguiente partido de los celestes será por Copa Libertadores 2026, este martes 28 de abril desde las 21.00 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás ver el emocionante encuentro totalmente online mediante la señal de Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.