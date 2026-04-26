Con Jairo Concha y Federico Girotti: los jugadores más caros de la Liga 1 2026

La Liga 1 es el torneo que todos los amantes del fútbol siguen, debido a las grandes sorpresas que ofrece nuestro campeonato local. En ese sentido, muchos hinchas de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, entre otros clubes, suelen preguntarse quiénes son los jugadores mejor valorados del torneo.

Así, a falta de pocas fechas para que termine el Apertura y dé inicio el Clausura, esta es la lista de los jugadores con mayor valor económico.

Los jugadores más caros de la Liga 1 2026

De acuerdo con la plataforma especializada Transfermarkt, el jugador más caro de la Liga 1 hasta el momento no pertenece ni a Universitario ni a Alianza, sino a Sporting Cristal. Se trata del argentino Santiago González, quien encabeza la lista junto a Jairo Concha y Federico Girotti.

Santiago González | Sporting Cristal | 1,80 mill. €

Jairo Concha | Universitario de Deportes | 1,60 mill. €

Federico Girotti | Alianza Lima | 1,50 mill. €

César Inga | Universitario de Deportes | 1,50 mill. €

Luis Abram | Sporting Cristal | 1,30 mill. €

Renzo Garcés | Alianza Lima | 1,20 mill. €

Matías Lazo | FBC Melgar | 1,20 mill. €

Jesús Castillo | Universitario de Deportes | 1,20 mill. €

Bryan Reyna | Universitario de Deportes | 1,00 mill. €

Diego Enríquez | Sporting Cristal | 1,00 mill. €

Diego Romero | Universitario de Deportes | 1,00 mill. €

Maxloren Castro | Sporting Cristal | 1,00 mill. €

Álex Valera | Universitario de Deportes | 1,00 mill. €

Luis Ramos | Alianza Lima | 900 mil €

José Carabalí | Universitario de Deportes | 900 mil €

Andy Polo | Universitario de Deportes | 850 mil €

Agustín Gómez | Deportivo Garcilaso | 800 mil €

José Rivera | Universitario de Deportes | 800 mil €

Martín Távara | Sporting Cristal | 800 mil €

Rafael Lutiger | Sporting Cristal | 800 mil €

Cabe precisar que, a pesar de que dentro del top 20 la ‘U’ tiene más jugadores, sorprende la presencia de Matías Lazo, actual jugador de Melgar, quien se ubica en el puesto siete. El defensor sigue aumentando su valor, sobre todo tras su paso por la selección peruana.

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

L1 Max es la señal oficial para seguir la Liga 1 Te Apuesto 2026 en Perú. Puede verse a través de operadores de TV paga como DirecTV, Claro TV y Best Cable, así como en plataformas de streaming como L1 Play, Fanatiz, Zapping y DGO. Además, está disponible en Movistar TV por los canales 11, 14, 711 y 714 en HD.