Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales para ver

Alianza Lima se enfrenta Atlético Grau como visitante, este domingo 26 de abril, en partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo y contará con la transmisión de L1 MAX. Repasa toda los detalles de este encuentro a continuación.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul llega con la moral al tope tras imponerse por 8-0 a Cusco FC, aunque los pupilos por Pablo Guede saben que tienen poco margen de error tras la buena campaña que viene cumpliendo Los Chankas, líderes en solitario del Apertura.

Para este encuentro es baja confirmada Renzo Garcés, quien está suspendido por acumulación de amarillas. Además, Federico Girotti viene recuperándose de una lesión en el hombro y se espera que reaparezca todavía dentro de unas semanas.

Alianza Lima quiere ganar para seguir en la punta

¿Cómo llega Atlético Grau?

El cuadro dirigido por Gerardo Ameli también está motivado tras endosarle un 4-1 a Sporting Cristal en Sullana a mitad de semana y ahora quiere tumbarse a otro gigante, pero esta vez jugando como local en el Mansiche de Trujillo.

El ‘Patrimonio de Piura’ solo ha perdido uno de sus últimos seis partidos, aunque su mal inicio de temporada lo tiene en los últimos lugares del certamen, por ello, le resulta imperativo sumar tres puntos para trepar posiciones.

Atlético Grau viene de imponerse a Cristal por 4-1.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: horarios

Conoce los horarios para seguir el partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau, de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Ecuador y Colombia: 15.30 horas

Bolivia y Venezuela: 16.30 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.30 horas

México: 14.30 horas

Estados Unidos: 16.30 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 13.30 horas (Los Ángeles)

España: 22.30 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau?

El duelo entre Universitario vs Alianza Atlético se podrá seguir EN VIVO gracias a la transmisión oficial de L1 MAX, señal exclusiva del fútbol peruano. Para sintonizar el encuentro, los usuarios cuentan con diversas compañías de cable como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable y Win TV, operadores que incluyen dicho canal dentro de su programación habitual.

Si prefieres seguir el encuentro por internet, tienes a tu alcance las plataformas de L1 MAX App, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping, todas autorizadas para la transmisión ONLINE. Eso sí, ten en cuenta que para disfrutar del partido de forma oficial por estas vías, es requisito indispensable tener una suscripción vigente al servicio de L1 MAX.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Atlético Grau?

Repasa qué canal ver Alianza Lima vs Atlético Grau de acuerdo a tu operador de televisión de paga:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs Atlético Grau: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima parte como favorito para vencer a Atlético Grau, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Atlético Grau Empate Alianza Lima Te Apuesto 5.10 2.76 1.88 Betsson 5.35 3.15 1.80 Apuesta Total 5.50 3.27 1.84 Olimpo 4.60 3.15 1.87 Caliente 4.75 3.3. 1.80

Alianza Lima vs Atlético Grau: últimos enfrentamientos

Alianza Lima 2-1 Atlético Grau | Clausura 2025

Atlético Grau 1-1 Alianza Lima | Apertura 2025

Atlético Grau 1-0 Alianza Lima | Clausura 2024

Alianza Lima 2-0 Atlético Grau | Apertura 2024

Alianza Lima 2-0 Atlético Grau | Clausura 2023

Alianza Lima vs Atlético Grau: alineaciones probables

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, José María Ataupillco, Rodrigo Tapia; Elsar Rodas, Rafael Guarderas, Adrian de la Cruz, Cristian Neyra; Paulo de la Cruz y Raúl Ruidíaz. DT. Gerardo Ameli.

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT. Pablo Guede.

Alianza Lima vs Atlético Grau: estadio

Estadio Mansiche, de Trujillo

Este vibrante partido se juega en el estadio Mansiche, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Trujillo y que tiene capacidad para 25.036 espectadores.