Canal de la Liga 1 confirmó que no transmitirá partidos de Alianza Lima y Universitario

Clubes como Alianza Lima y Universitario de Deportes no solo son protagonistas durante cada temporada en la Liga 1, sino que también generan gran audiencia en las señales televisoras por cada uno de sus compromisos. Ante ello, se ha revelado que para esta fecha 12 del Torneo Apertura 2026 un canal informó que no emitirá en vivo los cotejos de los blanquiazules y cremas.

Canal no transmitirá partidos de Alianza Lima y Universitario

Resulta que uno de los canales que cuenta con los derechos para transmitir partidos de la Liga 1 2026 es Movistar Deportes. Sin embargo, no suele emitir todos los cotejos como en el caso de L1 MAX. Es por ello que para esta jornada 12 del Torneo Apertura informó que solo emitirá en sus pantallas el choque entre Cusco FC ante Sport Huancayo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. De esta manera, descarta que se vea en su cadena de TV los duelos de Alianza Lima y Universitario.

Como se conoce, Movistar Deportes ha tenido la oportunidad de transmitir los duelos de Alianza Lima en anteriores jornadas, pero para esta fecha no contará con ninguno de estos compromisos de los ‘compadres‘. Eso sí, para las siguientes jornadas pueden presentar novedades para que los aficionados cuenten con más alternativas.

“¡Duelo de altura en Cusco! Este domingo 26 de abril, desde la 1.00 p. m., el estadio Inca Garcilaso de la Vega será escenario del partidazo entre Cusco FC, que buscará hacerse fuerte en casa, y Sport Huancayo, que intentará dar el golpe de visita“, se lee en la publicación de Movistar Deportes.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Programación partidos de hoy, domingo 26 de abril: Torneo Apertura Liga 1 2026