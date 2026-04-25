¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau y dónde ver partido por Liga 1 2026?

En la ciudad de la ‘eterna primavera’, Alianza Lima buscará lograr los tres puntos que le permitan seguir peleando por el título del Torneo Apertura. El equipo de Pablo Guede llega al Mansiche de Trujillo para enfrentar al Atlético Grau de Raúl Ruidíaz, un duelo válido por la fecha 12 del primer certamen de la Liga 1.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se realizará este domingo 26 de abril. El conjunto piurano decidió ejercer su localía en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima vs. Atlético Grau se realizará a las 3.30 p. m. (horario peruano). A continuación, revisa la hora que iniciará el compromiso por país de habla hispana.

México: 2.30 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Hora del Alianza Lima vs. Atlético Grau en Estados Unidos

Hora del Este (ET): 4.30 p. m. (ejemplo: Miami, Nueva York)

Hora del Centro (CT): 3.30 p. m. (ejemplo: Chicago, Dallas)

Hora de la Montaña (MT): 2.30 p. m. (ejemplo: Denver)

Hora del Pacífico (PT): 1.30 p. m. (ejemplo: Los Ángeles, Seattle)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

La transmisión de este emocionante partido entre Alianza Lima contra Atlético Grau estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en DirecTV, Movistar, Claro TV, Best Cable, Win, Mi fibra, Cable Visión y Zapping.

En Estados Unidos, España, México y cualquier parte del mundo sigue el duelo por L1 Play, DGO y Fanatiz.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: canal para ver L1 MAX

Si tienes un servicio de TV paga, sintoniza estos canales (según tu operador) para disfrutar del contenido de L1 MAX:

DIRECTV: Canales 604 (SD) y 1604 (HD).

Movistar TV: Canales 14 (SD) y 714 (HD) o 711 (HD).

Claro TV: Canales 10 y 61 (SD), y 510 y 528 (HD).

Best Cable: Canal 12.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: Entradas

Sector Precio regular CONADIS Norte S/ 66.00 S/ 54.00 Sur S/ 66.00 S/ 54.00 Oriente S/ 88.00 S/ 72.00 Occidente sur S/ 131.00 S/ 107.00 Occidente norte S/ 131.00 S/ 107.00 Butaca - Occidente sur S/ 164.00 Butaca - Occidente norte S/ 164.00

Alianza Lima vs. Atlético Grau: historial

Desde que Atlético Grau volvió a primera división, se midió contra Alianza Lima en 9 ocasiones.

Triunfos de Alianza Lima: 6 partidos

Triunfos de Atlético Grau: 1 partido

Empates: 2 duelos

Alianza Lima anotó 13 goles y Atlético Grau convirtió 6 tantos.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: últimos resultados

01/10/2025 - Alianza Lima 2-1 Atlético Grau

10/05/2025 - Atlético Grau 1-1 Alianza Lima

18/09/2024 - Atlético Grau 1-0 Alianza Lima

14/04/2024 - Alianza Lima 2-0 Atlético Grau

23/06/2023 - Alianza Lima 2-0 Atlético Grau

Alianza Lima vs. Atlético Grau: posible alineación

Alianza Lima: A. Duarte, L. Advíncula, M. Antoni, G. Chávez, M. Huamán, E. Pávez, F. Gaibor, J. Vélez, A. Cantero, E. Castillo y P. Guerrero.

Atlético Grau: P. Álvarez, R. Tapia, L. Acevedo, J. Ataupillo, S. González, A. De la Cruz, R. Guarderas, E. Rodas, P. De la Cruz, I. Camargo y R. Ruidíaz.