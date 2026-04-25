Partidos de hoy EN VIVO, domingo 26 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY domingo 26 de abril. Hay acción en la Liga 1, con la U y Alianza Lima, Bundesliga, LaLiga y etc.

Jesús Yupanqui
Agenda completa de los partidos que se realizarán hoy domingo 26 de abril. Por la Liga 1, Alianza Lima visitará a Atlético Grau y Universitario recibirá a Alianza Atlético. Dos partidos claves en la disputa por el título del Apertura. Por la Bundesliga, Borussia Dortmund enfrentará a Friburgo. En LaLiga tendremos destacados compromisos.

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
11:00UTC vs CiencianoL1 MAX
13:15Cusco FC vs. Sport HuancayoL1 MAX
15:30Atlético Grau vs. Alianza LimaL1 MAX
18:00Universitario vs. Alianza AtléticoL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8:30Stuttgart vs. Werder BremenESPN 2 y Disney Plus
10:30Borussia Dortmund vs. FriburgoDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
7:00Rayo Vallecano vs. Real SociedadDirecTV Sports y DGO
9:15Real Oviedo vs. ElcheDirecTV Sports y DGO
11:30Osasuna vs. SevillaESPN y Disney Plus
14:00Villarreal vs. Celta de VigoESPN 4 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
8:00Lorient vs. EstrasburgoDisney Plus
10:15Le Havre vs MetzDisney Plus
10:15Paris FC vs. LilleDisney Plus
10:15Stade Rennais vs. NantesDisney Plus
13:45Marsella vs. NizaDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
5:30Florentina vs. SassuoloESPN y Disney Plus
8:00Genoa vs. ComoESPN y Disney Plus
11:00Torino vs. InterESPN y Disney Plus
13:45AC Milan vs. JuventusESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

HorariosPartidosCanales
11:00Cantolao vs. Unión Comercio
13:00Minas vs. Binacional
15:10Estudiantil CNI vs. Ayacucho
15:15Tacna Heroica vs. Comerciantes

Partidos de hoy por la Liga Profesional

HorariosPartidosCanales
13:00Independiente Rivadavia vs. Gimnasia Mendoza1xBet
15:30Belgrano vs. Gimnasia L.P.1xBet
15:30Newell’s vs. Instituto1xBet
18:00Atlético Tucumán vs. BanfieldDisney Plus

Partidos por la Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
00:00Sydney FC vs. Auckland FCBet365
2:30Melbourne City vs. Adelaide UnitedBet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Real Oruro vs. The StrongestBet365
16:15Bolívar vs. TomayapoBet365
18:40Oriente Petrolero vs. Real PotosíBet365

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Corinthians vs. VascoTV Globo Internacional
14:00Gremio vs CoritibaBet365
16:30Athletico PR vs. VitóriaBet365
16:30Bragantino vs. PalmeirasBet365
18:30Atlético MG vs. FlamengoBet365
18:30Fluminense vs. ChapecoenseBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
11:30La Serena vs. HuachipatoBet365
14:00U. de Concepción vs. Colo ColoBet365
16:30Everton vs. CobresalBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00Águilas Doradas vs Once CaldasWin Play
18:10Llaneros vs. AlianzaWin Play
20:20Inter Bogotá vs. Boyacá ChicóWin Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
17:00Guadalupe vs. CartaginésBet365
17:00Liberia vs. AlajuelenseBet365
17:00Puntarenas FC vs. SaprissaBet365

Partidos de hoy por Liga Pro

HorariosPartidosCanales
13:00Macará vs. LibertadZapping Sports
15:30Guayaquil City vs. Técnico U.Zapping Sports
18:10Orense vs. Barcelona SCZapping Sports

Partidos de hoy por la MLS

HoraPartidoCanal
18:00Los Ángeles Galaxy vs. Real Salt LakeApple TV y MLS Season Pass.

Partidos de hoy por la Championship

HoraPartidoCanal
6:00Coventry vs. WrexhamESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por la FA Cup

HoraPartidoCanal
9:00Chelsea vs Leeds UtdESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidoCanal
18:00Santos Laguna vs. MonterreyDisney Plus y ViX
20:05Cruz Azul vs. NecaxaViX.

Partidos de hoy por Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
16:00Herrera vs. San FranciscoBet365
16:00Independiente vs. Deportivo UniversitarioBet365
16:00Veraguas vs. Unión CocleBet365

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HoraPartidoCanal
15:452 de Mayo vs. GuaraníBet365
18:00San Lorenzo vs. Rubio ÑúBet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
13:00Defensores vs. Melgar
15:30Yanapuma vs Alianza Lima

Partidos de hoy por la Liga Uruguaya

HorariosPartidosCanales
8:00Central Esp. vs. CA CerroDisney Plus
13:30Cerro Largo vs. Racing MontevideoDisney Plus
17:00Wanderers vs. PeñarolDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
17:00Metropolitanos vs. Estudiantes M.Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HorariosPartidosCanales
9:30Estoril vs. FamalicãoBet365
12:00Estrela vs OportoBet365
12:00Santa Clara vs. SC BragaBet365
14:30AFS vs. Sporting CPBet365

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

