Agenda completa de los partidos que se realizarán hoy domingo 26 de abril. Por la Liga 1, Alianza Lima visitará a Atlético Grau y Universitario recibirá a Alianza Atlético. Dos partidos claves en la disputa por el título del Apertura. Por la Bundesliga, Borussia Dortmund enfrentará a Friburgo. En LaLiga tendremos destacados compromisos.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|UTC vs Cienciano
|L1 MAX
|13:15
|Cusco FC vs. Sport Huancayo
|L1 MAX
|15:30
|Atlético Grau vs. Alianza Lima
|L1 MAX
|18:00
|Universitario vs. Alianza Atlético
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:30
|Stuttgart vs. Werder Bremen
|ESPN 2 y Disney Plus
|10:30
|Borussia Dortmund vs. Friburgo
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|Rayo Vallecano vs. Real Sociedad
|DirecTV Sports y DGO
|9:15
|Real Oviedo vs. Elche
|DirecTV Sports y DGO
|11:30
|Osasuna vs. Sevilla
|ESPN y Disney Plus
|14:00
|Villarreal vs. Celta de Vigo
|ESPN 4 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Lorient vs. Estrasburgo
|Disney Plus
|10:15
|Le Havre vs Metz
|Disney Plus
|10:15
|Paris FC vs. Lille
|Disney Plus
|10:15
|Stade Rennais vs. Nantes
|Disney Plus
|13:45
|Marsella vs. Niza
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5:30
|Florentina vs. Sassuolo
|ESPN y Disney Plus
|8:00
|Genoa vs. Como
|ESPN y Disney Plus
|11:00
|Torino vs. Inter
|ESPN y Disney Plus
|13:45
|AC Milan vs. Juventus
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Cantolao vs. Unión Comercio
|13:00
|Minas vs. Binacional
|15:10
|Estudiantil CNI vs. Ayacucho
|15:15
|Tacna Heroica vs. Comerciantes
Partidos de hoy por la Liga Profesional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Independiente Rivadavia vs. Gimnasia Mendoza
|1xBet
|15:30
|Belgrano vs. Gimnasia L.P.
|1xBet
|15:30
|Newell’s vs. Instituto
|1xBet
|18:00
|Atlético Tucumán vs. Banfield
|Disney Plus
Partidos por la Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|00:00
|Sydney FC vs. Auckland FC
|Bet365
|2:30
|Melbourne City vs. Adelaide United
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Real Oruro vs. The Strongest
|Bet365
|16:15
|Bolívar vs. Tomayapo
|Bet365
|18:40
|Oriente Petrolero vs. Real Potosí
|Bet365
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Corinthians vs. Vasco
|TV Globo Internacional
|14:00
|Gremio vs Coritiba
|Bet365
|16:30
|Athletico PR vs. Vitória
|Bet365
|16:30
|Bragantino vs. Palmeiras
|Bet365
|18:30
|Atlético MG vs. Flamengo
|Bet365
|18:30
|Fluminense vs. Chapecoense
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|La Serena vs. Huachipato
|Bet365
|14:00
|U. de Concepción vs. Colo Colo
|Bet365
|16:30
|Everton vs. Cobresal
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Águilas Doradas vs Once Caldas
|Win Play
|18:10
|Llaneros vs. Alianza
|Win Play
|20:20
|Inter Bogotá vs. Boyacá Chicó
|Win Play
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Guadalupe vs. Cartaginés
|Bet365
|17:00
|Liberia vs. Alajuelense
|Bet365
|17:00
|Puntarenas FC vs. Saprissa
|Bet365
Partidos de hoy por Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Macará vs. Libertad
|Zapping Sports
|15:30
|Guayaquil City vs. Técnico U.
|Zapping Sports
|18:10
|Orense vs. Barcelona SC
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la MLS
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Los Ángeles Galaxy vs. Real Salt Lake
|Apple TV y MLS Season Pass.
Partidos de hoy por la Championship
|Hora
|Partido
|Canal
|6:00
|Coventry vs. Wrexham
|ESPN 5 y Disney Plus
Partidos de hoy por la FA Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|9:00
|Chelsea vs Leeds Utd
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partido
|Canal
|18:00
|Santos Laguna vs. Monterrey
|Disney Plus y ViX
|20:05
|Cruz Azul vs. Necaxa
|ViX.
Partidos de hoy por Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Herrera vs. San Francisco
|Bet365
|16:00
|Independiente vs. Deportivo Universitario
|Bet365
|16:00
|Veraguas vs. Unión Cocle
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Hora
|Partido
|Canal
|15:45
|2 de Mayo vs. Guaraní
|Bet365
|18:00
|San Lorenzo vs. Rubio Ñú
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Defensores vs. Melgar
|15:30
|Yanapuma vs Alianza Lima
Partidos de hoy por la Liga Uruguaya
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Central Esp. vs. CA Cerro
|Disney Plus
|13:30
|Cerro Largo vs. Racing Montevideo
|Disney Plus
|17:00
|Wanderers vs. Peñarol
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Metropolitanos vs. Estudiantes M.
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Estoril vs. Famalicão
|Bet365
|12:00
|Estrela vs Oporto
|Bet365
|12:00
|Santa Clara vs. SC Braga
|Bet365
|14:30
|AFS vs. Sporting CP
|Bet365
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.