Ex Vélez impacta e ilusiona con mensaje previo partido de Alianza Lima: "Contento por volver"

Alianza Lima afina detalles para enfrentar a Atlético Grau en un emocionante encuentro por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Los ‘íntimos’ han logrado tener un gran rendimiento y son candidatos en la pelea por el título. En la previa de este compromiso, un exjugador de Vélez de Argentina sorprendió a los hincha expresando su satisfacción por volver.

Exjugador de Vélez impacta e ilusiona con mensaje previo partido de Alianza Lima

Aunque los hinchas se ilusionaron pensando en un posible fichaje para el Torneo Clausura, lo cierto es que se trata de Jairo Vélez. El seleccionado peruano se pronunció previo a lo que será el duelo ante Atlético Grau en Trujillo y mostró su gran alegría por volver a jugar en el Estadio Mansiche.

Recordemos que el ‘Chato’ jugó por varios años en la César Vallejo, donde se ganó un nombre en el fútbol peruano. Además, no dudó en señalar que el plantel de Alianza Lima está 100 % mentalizado en poder conseguir victorias que los encamine hacia el título, restando importancia a la abultada goleada conseguida en la última fecha.

Video: Jax Latin Media

"Todo bien. Contento por volver a Trujillo y a seguir con lo mío. Nosotros vamos pensando en nosotros nomás, en hacer nuestro juego. Cada partido es diferente y vamos con la misma mentalidad" , señaló el talentoso volante blanquiazul.

Jairo Vélez y su gran presente en Alianza Lima

Jairo Vélez es uno de los jugadores con mejor rendimiento en Alianza Lima en esta temporada. El volante es el eje principal de los blanquiazules en el mediocampo, siendo el nexo con la ofensiva. En este 2026, ha logrado disputar 13 partidos, siendo uno de los jugadores con más minutos. Bajo el mando de Pablo Guede, ha conseguido marcar dos goles y brindar dos asistencias.

Jairo Vélez tuvo un paso por Vélez Sarsfield

El nacido en Ecuador ha logrado pasear su fútbol en diversos equipos del continente, uno de ellos fue Vélez Sarsfield, donde llegó formar parte de la reserva y poco a poco se hizo un espacio en el equipo. En 2014, Jairo Vélez fue ascendido al primer equipo. Sin embargo, a mediados de ese año empezó una serie de préstamos hasta su salida definitiva en 2018.