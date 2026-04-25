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Alineaciones Alianza Lima vs Atlético Grau: el imponente once de Guede para ser líder del Apertura
Alianza Lima quiere seguir en la pelea por el título y se alista para enfrentar a Atlético Grau en Trujillo. Conoce la oncena que prepara Pablo Guede para este duelo.
Alianza Lima vs Atlético Grau protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la semana por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules llegan en gran momento, pero requieren de ganar para presionar a Chankas y escalar al liderato en la tabla de posiciones. Conoce las oncenas que alistan los equipos para este partidazo.
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Alineación de Alianza Lima
- Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Pablo Guede sabe que no tiene margen de error en esta etapa de la temporada, por lo que alista a sus mejores jugadores para este compromiso, empezando por Alejandro Duarte en el arco.
En defensa, la principal baja será la de Renzo Garcés, quien está suspendido por acumulación de tarjetas. Su lugar será ocupado por Gianfranco Chávez, quien hará dupla con Mateo Antoni. En los laterales no se esperan cambios, con Luis Advíncula y Marco Huamán como titulares fijos.
Alianza Lima llega motivado tras la histórica goleada por 8-0 ante Cusco FC
Bajo la premisa de que “equipo que gana no se toca”, el mediocampo y la ofensiva se mantendrán sin modificaciones respecto a la última goleada. Esteban Pavez y Fernando Gaibor seguirán como pivotes, mientras que Jairo Vélez tendrá mayor libertad para generar juego.
En ataque, Alan Cantero y Eryc Castillo continuarán por las bandas tras su destacado rendimiento reciente. Como referencia en el área se mantendrá Paolo Guerrero, quien sigue siendo indiscutible ante el bajo nivel mostrado por sus competidores en el puesto.
Alineación de Atlético Grau
- Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, José María Ataupillco, Rodrigo Tapia; Elsar Rodas, Rafael Guarderas, Adrian de la Cruz, Emiliano Franco; Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz
Atlético Grau también llega motivado tras la goleada que le propinaron a Sporting Cristal en la última fecha. Los ‘Albos’ rompieron la racha de cuatro partidos sin ganar y empiezan a abandonar la zona de descenso.
Bajo el mando de Gerardo Ameli, el cuadro piurano ha logrado levantar su nivel en la Liga 1, encontrando seguridad en el arco con Patricio Álvarez. Asimismo, en la defensa presenta destacados jugadores como José Ataupilco y Rodrigo Tapia.
Atlético Grau buscará los 3 puntos para salir de la zona de descenso
Conscientes de que necesitan los tres puntos para salir del fondo, Rafael Guarderas, Adrián de la Cruz y Emiliano Franco serán los conductores del equipo. Cabe señalar que no contarán con Christian Neira por temas contractuales.
Finalmente, la delantera será conformada por Raúl Ruidíaz e Isaac Camargo, ambos son las principales cartas de gol del equipo con dos goles cada uno. La ‘Pulga’ volvió a encender su olfato goleador en el último duelo y buscará mantenerse.
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