Comisión Disciplinaria tomó radical medida con Alianza Lima por partido ante Juan Pablo II
La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 decidió tomar fuerte medida contra Alianza Lima tras duelo ante Juan Pablo II por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima enfrentó a Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva; sin embargo, luego de un mes de disputado el partido, el club blanquiazul fue notificado por la Comisión Disciplinaria que sufrió una fuerte sanción.
PUEDES VER: Alianza reveló si reclamará contra Los Chankas ante Liga 1 por mala inscripción: "Reglamento..."
Comisión Disciplinaria tomó fuerte medida contra Alianza Lima por partido ante Juan Pablo II
La Comisión Disciplinaria informó que Alianza sufrió dos sanciones por incumplir las bases del certamen durante el partido ante Juan Pablo II por el Apertura de la Liga 1.
Según la resolución se puede leer que el club blanquiazul es advertido por la infracción al artículo 96.3 del Reglamento de la Primera División.
Asimismo, Alianza Lima fue sancionado con una multa de 1,50 UIT, equivalente a S/8.250 por demorar en el inicio del partido o en su reanudación para el segundo tiempo por razones atribuibles al cuadro íntimo.
Comisión Disciplinaria sancionó a Alianza Lima por demorar partido ante Juan Pablo II
“Imponer al Club Alianza Lima una advertencia por la infracción al artículo 96.3 del Reglamento de la Liga 1 Te Apuesto 2026”, se puede leer primero en la resolución.
“Imponer al Club Alianza Lima una multa de 1.50 UIT por la infracción al artículo 95 acápite 95.2 numeral 3 del Reglamento de la Liga 1 Te Apuesto 2026, en concordancia con el artículo 194 acápite 194.1 del mismo cuerpo normativo”, continuaron.
Alianza Lima podrá apelar a la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria
Por último, la Comisión Disciplinaria informó a Alianza que tiene un plazo de cinco días para solicitar más información sobre la sanción y, del mismo modo, solicitar un recurso de apelación.
