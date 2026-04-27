Exjuez FIFA dio contundente análisis sobre gol anulado a Alianza Lima: "Es un contacto..."

Más allá de la victoria obtenida por Alianza Lima en Trujillo ante Atlético Grau, que lo mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga 1 2026, el gol anulado a Jairo Vélez ha generado polémica y un exárbitro FIFA se animó a analizar esta jugada. ¿Estuvo bien Kevin Ortega al invalidar la conquista?

Winston Reátegui, retirado juez de línea y ahora analista del juego, hizo un análisis sobre esta acción y aseguró que el supuesto empujón del jugador blanquiazul no ameritaba que se cobrara falta. Además, cree que, ante el aviso erróneo del asistente, el VAR debió intervenir.

Video: L1 MAX.

"Podemos decir que es un trabajo en equipo, el asistente también forma parte de él, pero ¿y el VAR? Además, estas jugadas tienen que ser claras, porque se está anulando un gol. Ha pasado desapercibido porque Alianza ha ganado, pero imagino que si el resultado hubiese sido otro, no estuviésemos con ahorita con esa paz. Cuidado”, dijo Reátegui a través del programa 'Al L1mite', que se emite por L1 MAX.

El excolegiado FIFA reiteró que no debió cobrarse falta y que la acción es propia del fútbol. “Aquí no hay absolutamente nada. No hay un desplazamiento, no es un empujón, es un contacto normal de fútbol", agregó.

Finalmente, Reátegui sostiene que el juez principal había cobrado el tanto, pero finalmente decidió hacerle caso a su asistente. "Kevin (Ortega) señala el centro, para él es gol", culminó.