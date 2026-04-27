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Pablo Guede y los históricos clubes que rechazó para luego firmar por Alianza: "No lo dudé"
Pablo Guede, actual técnico de Alianza Lima, rompió su silencio y reveló qué clubes rechazó antes de fichar por el club blanquiazul de cara a la temporada 2026.
Alianza Lima viene realizando una excelente campaña en la Liga 1 2026 bajo la dirección técnica de Pablo Guede y se ha convertido en uno de los grandes candidatos a ser campeón nacional esta temporada. En medio de este gran momento, el entrenador argentino rompió su silencio para revelar qué clubes rechazó antes de fichar por la escuadra blanquiazul.
Los históricos clubes que rechazó Pablo Guede para luego firmar por Alianza Lima
En conversación con el programa 'Fútbol Satélite', Guede fue consultado sobre cómo se dio su llegada a Alianza Lima de cara a la temporada 2026.
El técnico argentino reveló que, cuando el club blanquiazul se acercó para ofrecerle el puesto de entrenador, no quería dirigir. Sin embargo, Franco Navarro y su hijo lo convencieron por el potencial del proyecto.
Pablo Guede rechazó a Colo Colo y Atlético Nacional para luego fichar por Alianza Lima
Asimismo, Pablo Guede indicó que Atlético Nacional y Colo Colo lo llamaron y que él se negó; no obstante, con Alianza Lima fue totalmente diferente.
"Cuando me llamaron de Alianza Lima no quería dirigir. Tuve llamados de Atlético Nacional y Colo Colo, y dije que no. Estaba en un momento de mi vida complicado, pero me llamaron los Navarro, me hablaron del proyecto del club y no lo dudé", afirmó.
Alianza Lima de Pablo Guede es el gran candidato a salir campeón del Torneo Apertura
Alianza Lima, bajo la dirección técnica de Pablo Guede, ha conseguido situarse entre los dos primeros puestos del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y figura como uno de los principales aspirantes al título. En la actualidad, disputa fecha a fecha la competencia con su rival Los Chankas.
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