Pablo Guede y los históricos clubes que rechazó para luego firmar por Alianza: "No lo dudé"

Alianza Lima viene realizando una excelente campaña en la Liga 1 2026 bajo la dirección técnica de Pablo Guede y se ha convertido en uno de los grandes candidatos a ser campeón nacional esta temporada. En medio de este gran momento, el entrenador argentino rompió su silencio para revelar qué clubes rechazó antes de fichar por la escuadra blanquiazul.

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Los históricos clubes que rechazó Pablo Guede para luego firmar por Alianza Lima

En conversación con el programa 'Fútbol Satélite', Guede fue consultado sobre cómo se dio su llegada a Alianza Lima de cara a la temporada 2026.

El técnico argentino reveló que, cuando el club blanquiazul se acercó para ofrecerle el puesto de entrenador, no quería dirigir. Sin embargo, Franco Navarro y su hijo lo convencieron por el potencial del proyecto.

Pablo Guede rechazó a Colo Colo y Atlético Nacional para luego fichar por Alianza Lima

Asimismo, Pablo Guede indicó que Atlético Nacional y Colo Colo lo llamaron y que él se negó; no obstante, con Alianza Lima fue totalmente diferente.

"Cuando me llamaron de Alianza Lima no quería dirigir. Tuve llamados de Atlético Nacional y Colo Colo, y dije que no. Estaba en un momento de mi vida complicado, pero me llamaron los Navarro, me hablaron del proyecto del club y no lo dudé", afirmó.

Alianza Lima de Pablo Guede es el gran candidato a salir campeón del Torneo Apertura

Alianza Lima, bajo la dirección técnica de Pablo Guede, ha conseguido situarse entre los dos primeros puestos del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y figura como uno de los principales aspirantes al título. En la actualidad, disputa fecha a fecha la competencia con su rival Los Chankas.