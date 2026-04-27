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Pablo Guede y los históricos clubes que rechazó para luego firmar por Alianza: "No lo dudé"

Pablo Guede, actual técnico de Alianza Lima, rompió su silencio y reveló qué clubes rechazó antes de fichar por el club blanquiazul de cara a la temporada 2026.

Luis Blancas
Los históricos clubes que rechazó Pablo Guede para luego firmar por Alianza Lima
Los históricos clubes que rechazó Pablo Guede para luego firmar por Alianza Lima | Foto: Fútbol Satélite
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Alianza Lima viene realizando una excelente campaña en la Liga 1 2026 bajo la dirección técnica de Pablo Guede y se ha convertido en uno de los grandes candidatos a ser campeón nacional esta temporada. En medio de este gran momento, el entrenador argentino rompió su silencio para revelar qué clubes rechazó antes de fichar por la escuadra blanquiazul.

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Los históricos clubes que rechazó Pablo Guede para luego firmar por Alianza Lima

En conversación con el programa 'Fútbol Satélite', Guede fue consultado sobre cómo se dio su llegada a Alianza Lima de cara a la temporada 2026.

El técnico argentino reveló que, cuando el club blanquiazul se acercó para ofrecerle el puesto de entrenador, no quería dirigir. Sin embargo, Franco Navarro y su hijo lo convencieron por el potencial del proyecto.

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Asimismo, Pablo Guede indicó que Atlético Nacional y Colo Colo lo llamaron y que él se negó; no obstante, con Alianza Lima fue totalmente diferente.

"Cuando me llamaron de Alianza Lima no quería dirigir. Tuve llamados de Atlético Nacional y Colo Colo, y dije que no. Estaba en un momento de mi vida complicado, pero me llamaron los Navarro, me hablaron del proyecto del club y no lo dudé", afirmó.

Alianza Lima de Pablo Guede es el gran candidato a salir campeón del Torneo Apertura

Alianza Lima, bajo la dirección técnica de Pablo Guede, ha conseguido situarse entre los dos primeros puestos del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y figura como uno de los principales aspirantes al título. En la actualidad, disputa fecha a fecha la competencia con su rival Los Chankas.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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