Pablo Guede recordó cómo fue dirigir a Edison Flores: “Mi experiencia con el Orejón…”

El actual entrenador de Alianza Lima, en una reciente entrevista para el programa 'Fútbol Satélite', habló sobre diversos temas. No obstante, durante la conversación, Pablo Guede fue consultado sobre cómo ve a los futbolistas peruanos y cuál es su experiencia con ellos.

Tras la consulta, Guede destacó las cualidades que tiene el jugador peruano y no dudó en sorprender al poner como ejemplo su experiencia dirigiendo a Edison Flores, actual jugador de Universitario de Deportes, cuando estuvo en México, en el Atlético Morelia. En su explicación, no escatimó en elogios hacia el ‘Orejas’, señalando que incluso, cuando se fue del club, quiso llevárselo consigo.

Pablo Guede recordó cómo fue dirigir a Edison Flores

Tras la pregunta sobre cómo ve al jugador peruano, no dudó en señalar que es de su agrado y destacó su capacidad física y técnica.

“A mí me gusta, tiene una capacidad física y técnica; con el fútbol moderno, que se lleva a lo físico, tiene una capacidad y calidad tremenda para jugar en cualquier parte. El futbolista peruano tiene una capacidad que a mí me gusta mucho”, empezó diciendo Guede.

Sin embargo, señaló que habla desde su experiencia, pues recién lleva 4 meses dirigiendo en Alianza, por lo que no quise globalizar a todos los futbolistas. Aunque recalcó que desde su experiencia con Flores y su llegada a La Victoria, sigue manteniendo el mismo concepto.

“¿Se la cree el futbolista peruano? Depende. Te hablo de mi experiencia con el Orejón, con el Oreja, conmigo corría de área a área, yo lo hacía correr y la rompió conmigo. Sabe que lo quiero mucho y me lo quise llevar a un par de equipos cuando me fui; creo que es un futbolista extraordinario. A mí me gustó mucho”.

“Cuando llegó acá sentí lo mismo del futbolista peruano: cuando lo apreté, me respondió”, finalizó el técnico.

¿Cuántos partidos jugó Edison Flores con Pablo Guede?

Durante la temporada 2019, Edison Flores estuvo bajo el mando de Pablo Guede, con quien disputó un total de 16 partidos oficiales, en los que anotó 6 goles y brindó 3 asistencias. En su momento, destacó a Guede como un técnico estricto y frontal, además de señalarlo como el responsable de potenciarlo para su posterior venta a la MLS.