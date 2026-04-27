¿Capricho? Pablo Guede sorprende al confesar por qué usó de ‘6’ a Gianfranco Chávez: “Fue un…”
En una reciente entrevista, Pablo Guede aclaró los rumores sobre si fue un capricho o no utilizar a Chávez como ‘6’ durante la pretemporada.
Durante la temporada de Alianza Lima, Gianfranco Chávez, que habitualmente juega como defensa central, comenzó a ser utilizado como ‘6’ en el esquema de Pablo Guede. Esta decisión fue muy cuestionada por un sector de la prensa y la hinchada, pues muchos consideraban que Renzo Garcés debía ocupar esa posición, debido a que en su momento jugó en ella.
En ese sentido, durante una entrevista con el programa 'Fútbol Satélite', se le consultó al técnico argentino, quien no dudó en responder que era una decisión que venía analizando e incluso había conversado con Franco Navarro, director deportivo del elenco blanquiazul.
Pablo Guede sorprende al confesar por qué usó de ‘6’ a Gianfranco Chávez
Tras la pregunta del comunicador Óscar del Portal, Guede reveló que lo conversó con Garcés. Sin embargo, precisó que, a pesar de haberlo explicado varias veces, las lesiones lo obligaron a ‘improvisar’ y aclaró que no fue un capricho, sino más bien una necesidad.
¿Por qué decidieron en su momento que sea Chávez el que juegue en esa posición (de 6) y no Garcés? No te voy a mentir, lo hablé con Renzo. Contestar esta pregunta, después de todo lo que se dijo y todo lo que se habló, me parece que no tiene valor porque cuando yo digo una cosa ustedes toman lo que quieren”, empezó explicando el técnico.
“Es que no se toman (en serio) lo que uno dice porque lo dije 200 veces. Tuve la suerte de que se me ocurrió en la pretemporada porque hablé con Franco Navarro y me dijo, le dije: “Che, ¿Chávez de cinco puede ir de casualidad?” Y Franco me dijo: “Te puede rendir”. De probarlo, porque después vino la seguidilla de lesiones y no tenía a quién poner. ¿Cuál es la parte que no entienden de que no tenía a quién poner? No fue un capricho, no tenía jugadores”.
“Garcés era el mismo invento que Chávez, con la diferencia de que Garcés sí había jugado en menores y profesional. Entonces lo puse a Chávez, estuvo súper abierto y con una humildad tremenda de querer entender esa posición y para mí lo hizo bien. Cumplió el rol que el equipo necesitaba en ese momento, alguien que se sacrificara para poder jugar de la manera que queríamos”.
“Entonces, claro, si cuando yo digo una cosa no me escuchan o no les interesa lo que yo digo, es que no tengo… no tengo, porque se me lesionaron todos”, finalizó el DT argentino.
Gianfranco Chávez habló sobre su nueva posición
Como se recuerda, en su momento, el defensor fue consultado sobre su nueva posición, donde dio a conocer que recién estaba conociendo el puesto.
“De manera personal estoy muy motivado, muy entusiasmado. Es una nueva posición donde me está usando el profe’, pero sabe que lo voy a rendir al máximo, dejando todo. Tengo cosas por aprender, recién tengo cuatro entrenamientos jugando de ‘6’. Nunca había jugado ahí, estoy muy feliz de que el profe’ me siga enseñando y los compañeros también me sigan ayudando para aprender”.
“Estos días ha habido mucha predisposición de parte de los compañeros, de Pedro (Aquino) para ayudarme, de Jesús (Castillo), de la gente que juega en el medio mucho tiempo. Estoy a predisposición en ese puesto, que es lindo, me porque me gusta marcar bastante y tengo que asociar algunos movimientos”, fueron sus palabras, en aquel momento, para las cámaras de Jax Latin Media.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90