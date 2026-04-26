0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Apertura
EN VIVO
Universitario vs Alianza Atlético

¿Purga? Sporting Cristal y los 15 jugadores que culminan contrato este 2026

Conoce la inmensa lista de jugadores de Sporting Cristal que terminan contrato este 2026. ¿Cuántos de ellos le dirán adiós al club celeste?

Diego Medina
Sporting Cristal tiene una larga lista de jugadores que finalizan contrato este 2026.
Sporting Cristal tiene una larga lista de jugadores que finalizan contrato este 2026. | Foto: X Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal no presenta una gran temporada 2026 ante los malos resultados que viene obteniendo en la Liga 1 2026. Pese a la llegada de Zé Ricardo, el plantel celeste no prospera en el Torneo Apertura y ahora se ha puesto en tela de juicio el rendimiento de cada uno de los jugadores. Bajo esa premisa, se conoció la lista de 15 futbolistas que están por finalizar contrato con el cuadro del Rímac. ¿Se viene la purga definitiva?

DT de Junior, Alfredo Arias, dio fuerte advertencia a Sporting Cristal previo al partido por Copa Libertadores

PUEDES VER: DT de Junior dio fuerte advertencia a Cristal por partido de Copa Libertadores: "Ir a..."

Los 15 futbolistas de Sporting Cristal que finalizan contrato este 2026

Estos son los 15 jugadores de Sporting Cristal que culminan su vínculo contractual al cierre del 2026:

    1. Santiago González - Extremo derecho
    2. Martín Távara - Mediocentro
    3. Ian Wisdom - Mediocentro
    4. Miguel Araujo - Defensa central
    5. Leandro Sosa - Lateral derecho
    6. Renato Solís - Arquero
    7. Christofer Gonzales - Mediocentro
    8. Juan Cruz González - Lateral derecho
    9. Gabriel Santana - Mediocentro
    10. Felipe Vizeu - Delantero
    11. Yoshimar Yotún - Mediocentro
    12. Cristiano Da Silva - Lateral izquierdo
    13. Cristian Benavente - Mediocentro
    14. Irven Ávila - Delantero
    15. Jair Moretti - Extremo derecho

Vale precisar que los jugadores Gustavo Cazonatti y Luis Iberico tienen contrato hasta este 2026, pero que se les extendió por una temporada más (2027). Es por ello que estos futbolistas aún tienen más oportunidades para poder demostrar su mejor versión a lo largo de los compromisos que tienen por delante.

Sporting Cristal

Sporting Cristal y los jugadores que finalizan contrato este 2026. Foto: Transfermarkt.

Son cinco jugadores del exterior que pueden decirle adiós al plantel de Sporting Cristal al cierre del 2026. Uno de los que más viene destacando es Cristiano Da Silva, por lo que la directiva deberá evaluar en el momento oportuno una oferta de renovación para que el lateral brasileño siga vinculado a la institución ‘rimense‘.

Del mismo modo, hay dos futbolistas que esta temporada han presentado una serie de lesiones que los ha mantenido al margen de los partidos del club celeste. Nos referimos a Renato Solís y Christofer Gonzales, quienes posiblemente estén en su último año con los del Rímac.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Alineaciones Alianza Lima vs Atlético Grau: el imponente once de Guede para ser líder del Apertura

  2. Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

  3. ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO HOY y dónde ver partido de Liga 1?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano