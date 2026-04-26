¿Purga? Sporting Cristal y los 15 jugadores que culminan contrato este 2026

Sporting Cristal no presenta una gran temporada 2026 ante los malos resultados que viene obteniendo en la Liga 1 2026. Pese a la llegada de Zé Ricardo, el plantel celeste no prospera en el Torneo Apertura y ahora se ha puesto en tela de juicio el rendimiento de cada uno de los jugadores. Bajo esa premisa, se conoció la lista de 15 futbolistas que están por finalizar contrato con el cuadro del Rímac. ¿Se viene la purga definitiva?

Los 15 futbolistas de Sporting Cristal que finalizan contrato este 2026

Estos son los 15 jugadores de Sporting Cristal que culminan su vínculo contractual al cierre del 2026:

Santiago González - Extremo derecho

Martín Távara - Mediocentro

Ian Wisdom - Mediocentro

Miguel Araujo - Defensa central

Leandro Sosa - Lateral derecho

Renato Solís - Arquero

Christofer Gonzales - Mediocentro

Juan Cruz González - Lateral derecho

Gabriel Santana - Mediocentro

Felipe Vizeu - Delantero

Yoshimar Yotún - Mediocentro

Cristiano Da Silva - Lateral izquierdo

Cristian Benavente - Mediocentro

Irven Ávila - Delantero

Jair Moretti - Extremo derecho

Vale precisar que los jugadores Gustavo Cazonatti y Luis Iberico tienen contrato hasta este 2026, pero que se les extendió por una temporada más (2027). Es por ello que estos futbolistas aún tienen más oportunidades para poder demostrar su mejor versión a lo largo de los compromisos que tienen por delante.

Sporting Cristal y los jugadores que finalizan contrato este 2026. Foto: Transfermarkt.

Son cinco jugadores del exterior que pueden decirle adiós al plantel de Sporting Cristal al cierre del 2026. Uno de los que más viene destacando es Cristiano Da Silva, por lo que la directiva deberá evaluar en el momento oportuno una oferta de renovación para que el lateral brasileño siga vinculado a la institución ‘rimense‘.

Del mismo modo, hay dos futbolistas que esta temporada han presentado una serie de lesiones que los ha mantenido al margen de los partidos del club celeste. Nos referimos a Renato Solís y Christofer Gonzales, quienes posiblemente estén en su último año con los del Rímac.