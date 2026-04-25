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Guillermo Farré, ex DT de Sporting Cristal, sacude el mercado y llegará a mítico club: "Acuerdo"
Se confirmó que Guillermo Farré asumirá la dirección técnica de un importante equipo. El extécnico de Sporting Cristal firmará contrato hasta final de temporada.
Guillermo Farré es uno de los técnicos más recordados por los hinchas de Sporting Cristal en los últimos años por los malos resultados que obtuvieron. El estratega argentino actualmente se encuentra sin club luego de su salida de Aldosivi y se conoció que ya tiene un acuerdo para asumir el mando de un importante equipo.
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Guillermo Farré, ex DT de Sporting Cristal, sacude el mercado y dirigirá a mítico club
En el último mes, Guillermo Farré no logró los resultados esperados por la dirigencia de Aldosivi y terminó siendo cesado en su cargo. No obstante, rápidamente volvió a encontrar un equipo para continuar con su carrera y recientemente se confirmó que asumirá como nuevo entrenador de Palestino, uno de los clubes más reconocidos del continente.
De acuerdo con lo revelado por el periodista César Luis Merlo, el ex DT de Sporting Cristal ya llegó a un acuerdo de palabra con la directiva del cuadro chileno y este domingo firmará su contrato hasta final de la presente temporada.
Guillermo Farré llegó a un acuerdo para dirigir a Palestino
“Guillermo Farré es el nuevo entrenador de Palestino. Ya hay acuerdo de palabra para que mañana asuma en reemplazo de Cristian Muñoz. Contrato hasta fin de temporada si los documentos están ok. Debuta el miércoles ante Gremio”, informó el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.
Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que la idea es que haga su debut en el banquillo este miércoles ante Gremio por la Copa Sudamericana.
Trayectoria de Guillermo Farré
- Estudiantes de La Plata
- Belgrano
- Sporting Cristal
- Aldosivi
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