Ex Colo Colo revela que Cristal tiene una ventaja sobre el resto de la Liga 1: "Muy adelantado..."

Sporting Cristal se mantiene entre los primeros puestos de la Copa Libertadores, pero lo mismo no sucede en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los celestes vienen de perder 4-1 con Atlético Grau y cuentan con chances nulas de salir campeones del primer certamen de la temporada. Pese a ello, un ex Colo Colo destacó que el cuadro del Rímac tiene una enorme ventaja sobre sus rivales en el Perú gracias a una herencia que le dejó Thiago Nunes cuando era su director técnico. Te contamos de qué se trata.

El recordado Leandro Franco, quien pasó por varios clubes peruanos e incluso salió campeón nacional en el 2012 con los de La Florida, brindó una breve entrevista para el programa Sintonía Celeste y en ella reveló que los bajopontinos le llevan la delantera al resto de instituciones deportivas del fútbol incaico. Esto porque cuenta con un área sumamente innovadora.

“Thiago Nunes le dejó algo a Cristal que fue más valioso que un título del Perú. El departamento de fisiología. Es un paso muy avanzado en el fútbol al que, cuando llega a Brasil, no estábamos acostumbrados. Te da una ventaja que en los próximos años se va a ver con diferencia al resto de clubes que no poseen esta área”, indicó el exfutbolista brasileño, destacando lo que hizo su compatriota cuando fue director técnico de Sporting Cristal.

De esta forma, el elenco celeste tiene cierta superioridad sobre los demás elencos de la Liga 1 2026, aunque de momento esta no se ha visto plasmada en lo más mínimo debido a que el cuadro dirigido por Zé Ricardo se ubica en la novena casilla de la tabla de posiciones con 14 puntos, a exactamente 15 unidades de Los Chankas que son líderes absolutos del Torneo Apertura. Es decir, totalmente fuera de la competición nacional.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos en Cutervo este sábado 25 de abril desde las 15.30 horas por la fecha número 12 del Torneo Apertura 2026. La transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio peruano.