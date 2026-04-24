Alianza Lima se ilusiona con sumar a seleccionado peruano para pelear el Apertura: "Volver"

Alianza Lima vive un momento expectante en la temporada, donde se encuentre peleando arduamente por el liderato del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules tienen la obligación de conseguir el primer título del año y así encaminarse a levantar la gloria en la Liga 1. En medio de sus preparativos, se conoció que están cerca de incorporar a un seleccionado peruano en su plantel.

Alianza Lima se ilusiona con sumar a seleccionado peruano para pelear el Apertura

Los ‘íntimos’ saben que necesitan de cada una de sus figuras para poder mantenerse en la pelea por el título del primer campeonato del año. En ese sentido, durante el programa ‘De Cabeza con Varela’, el periodista José Varela reveló que Alianza Lima está cerca de contar con un volante nacional. Se trata de Alessandro Burlamaqui.

De acuerdo a lo indicado por el reconocido periodista deportivo, el futbolista de 24 años tuvo una lesión durante los entrenamientos luego del clásico y tuvo que ser apartado en lo que realizaba su recuperación. No obstante, ha avanzado notablemente y está cerca de retornar a las canchas.

Video: José Varela - YouTube

“Alessandro Burlamaqui tras el clásico ya no fue convocado. He podido averiguar que durante un entrenamiento se lesionó, se sometió a la recuperación y me dijeron que ya está próximo a volver. Pregunté si estará para el partido ante Atlético Grau y me dijeron que es difícil, pero no lo descarten”, informó el citado comunicador, desvelando una lesión que no había sido informada por el club en un parte médico.

Del mismo modo, Líbero pudo conocer que la lesión de Burlamaqui se trató de “un golpe en la cabeza del peroné”. Además, es poco probable su presencia entre los convocados para el duelo ante Atlético Grau.

Alessandro Burlamaqui y su paso en la selección peruana

Alessandro Burlamaqui tuvo etapas en la selección peruana

Alessandro Burlamaqui es uno de los jugadores jóvenes más reconocidos por los hinchas del balompié nacional. El volante ha sido parte de diversas categorías menores de la selección peruana como la Sub-17, Sub-19 y Sub-23.

Del mismo modo, luego de su llegada a Alianza Lima el año pasado, recibió la oportunidad en el primer equipo de la 'Bicolor' para los últimos duelos de las Eliminatorias, aunque no logró debutar.