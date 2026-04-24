Dos jugadores de Alianza Lima se perfilan a dejar el club y dar el salto al exterior: "Europa..."

Alianza Lima se prepara de la mejor manera para enfrentar a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, los blanquiazules necesitan ganar para seguir en la pelea por el título, por lo que apelará a la amplitud de su plantilla para lograrlo. Sin embargo, en medio de los preparativos, se reveló que dos jugadores titulares tienen altas opciones de emigrar al extranjero.

Dos jugadores de Alianza Lima se perfilan a dar el salto al exterior

Alianza Lima ha tenido altos rendimientos en los últimos meses y dos de los jugadores que más han destacado son Marco Huamán y Jairo Vélez. En ese sentido, el periodista José Varela reveló que ambos pueden dejar el club.

Durante su programa ‘De Cabeza con Varela’, el periodista deportivo destacó el gran nivel de Huamán en la temporada y en su entorno ya están trabajando en opciones para que dé el salto al extranjero. Sin embargo, indicó que por el momento no hay opciones fuertes.

Video: José Varela - YouTube

"Me puse en contacto y me dijeron que están trabajando para que Marco Huamán pueda salir a mitad o fin de año. Me dijeron que hoy no hay nada, pero se está trabajando para que pueda darse. Estos partidos que vienen con la 'Bicolor' le van a servir muchísimo", reveló el citado comunicador.

Por su parte, Valera señaló que Jairo Vélez ya tiene pretendientes que analizan su fichaje. En esa línea, reveló que es muy común ver a ojeadores europeos en el estadio de Matute, aunque no reveló si el interés por el ‘Chato’ viene desde el ‘viejo continente’.

"A Jairo Vélez también lo están observando, que no sorprenda que quizá en la recta final del Apertura. Siempre cuando hay jugadores que interesan, llegan al club emisarios que vienen de Europa a ver a los jugadores. De muy buena fuente tengo la información de que Marco Huamán y Jairo Vélez puedan continuar su carrera en el extranjero", aseveró.

Jairo Vélez y Marco Huamán pueden dejar Alianza Lima y emigrar al exterior

Números de Marco Huamán y Jairo Vélez en Alianza Lima

Ambos jugadores ya empiezan a sonar para dejar las filas de Alianza Lima por su rendimiento en Liga 1, al punto que son considerados en las convocatorias de la selección peruana. Marco Huamán se ha consolidado como titular por la banda izquierda, jugando a pie cambiado y disputando 10 partidos en el año.

Por su parte, Jairo Vélez es la gran figura de los ‘íntimos’, siendo el eje principal de su juego ofensivo. El ‘Chato’ ha jugado 13 partidos y ha conseguido anotar dos goles y brindar dos asistencias.