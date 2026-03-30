¡Bombazo! Conmebol definió el estadio donde Sporting Cristal jugará la Copa Libertadores ante Cerro

¡Atención, hincha rimense! A través de una carta oficial, Conmebol definió el estadio donde jugará Sporting Cristal ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026 el próximo miércoles 8 de abril. Y no, no será el Miguel Grau del Callao, sino que los rimenses serán locales en el Alejandro Villanueva, más conocido como ‘Matute’.

Conmebol define el estadio de Sporting Cristal

“Por medio de la presente me dirijo a ustedes y por su intermedio a sus clubes afiliados que disputarán el partido Sporting Cristal vs Cerro Porteño, por la Conmebol Libertadores 2026, a fin de informar que el escenario del encuentro deportivo ha sido modificado, como se aclara a continuación: Estadio Alejandro Villanueva”.

Conmebol definió el estadio donde jugará Sporting Cristal. Foto: Conmebol

Como se recuerda, el escenario del debut rimense estuvo en duda porque Sporting Cristal no podía usar el Nacional por el mal estado de la cancha y la sorpresiva clausura por parte de la Municipalidad de Lima. En ese sentido, apareció el nombre del Miguel Grau del Callao como una posibilidad, pero finalmente la directiva celeste se puso de acuerdo con la blanquiazul y llegaron a un trato para usar el Alejandro Villanueva.

¿Cuándo jugarán Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

El debut de Sporting Cristal ante Cerro Porteño por el debut del grupo F de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de abril desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.