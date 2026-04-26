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¿Así como Universitario? Nuevo club de la Liga 1 se baja de la lucha del Torneo Apertura 2026

Universitario tiene complicado salir campeón del Torneo Apertura 2026, y ahora otro club acaba de bajarse de la lucha por el primer título de la Liga 1.

Francisco Esteves
Nuevo club de la Liga 1 se baja de la lucha del Torneo Apertura.
Nuevo club de la Liga 1 se baja de la lucha del Torneo Apertura. | Foto: Composición Líbero.
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El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 está candente, ya que se van definiendo los clubes que pelearán por el título y aquellos que busquen salvarse de la baja. En esa línea, recientemente un importante equipo se cayó de la pelea por hacerse con el trofeo del primer certamen de la presente temporada. Te contamos los detalles.

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO por Torneo Apertura Liga 1 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

Uno de los elencos que prácticamente quedaron sin chances de alzar el campeonato es Universitario de Deportes, que está a ocho puntos de Los Chankas y necesita un milagro para alir campeón. Por ello, todos sus hinchas siguen sumamente preocupados y temen por no obtener el anhelado tetracampeonato nacional.

No obstante, dejando a la 'U' de lado, ahora otro club se bajó de la pelea por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Es Cienciano del Cusco, que empató con UTC en Cajamarca 2-2 y se quedó a tres unidades de Alianza Lima y a seis del líder, aunque si los de Andahuaylas ganan esta fecha pueden ser nueve. Esto lo obliga a tener que ganar todos sus duelos restantes y esperar una ayuda de los demás.

Liga 1

Cienciano no pudo contra UTC.

Vale precisar que únicamente restan cinco fechas por disputarse, es decir que solo hay quince puntos en juego y esto hace que el 'Papá' tenga las cosas aún más complicadas. Además, tienen encuentro directo con los de Matute en la jornada número 15.

Partidos restantes de Cienciano en el Torneo Apertura 2026

  • Fecha 13: Cienciano vs. Comerciantes Unidos
  • Fecha 14: Atlético Grau vs. Cienciano
  • Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima
  • Fecha 16: Huancayo vs. Cienciano
  • Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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