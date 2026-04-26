Jairo Vélez había marcado el segundo gol de Alianza Lima ante Atlético Grau. | Foto: captura/L1 Max

¿Hubo falta? Anulan gol de Jairo Vélez por una supuesta carga en el Alianza Lima vs Atlético Grau

El volante ecuatoriano había convertido el segundo tanto de Alianza Lima de cabeza, pero el árbitro lo anuló por una supuesta carga sobre un defensor.