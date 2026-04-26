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¿Hubo falta? Anulan gol de Jairo Vélez por una supuesta carga en el Alianza Lima vs Atlético Grau
El volante ecuatoriano había convertido el segundo tanto de Alianza Lima de cabeza, pero el árbitro lo anuló por una supuesta carga sobre un defensor.
Paulo de la Cruz es expulsado tras revisión del VAR y ahora Grau juega con 10 ante Alianza Lima
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Lanzan una piedra al campo en pleno partido entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau
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