Luis Advíncula recibe durísima noticia en Alianza Lima y preocupa a hinchas: "En capilla..."

Alianza Lima se llevó una enorme sorpresa luego de conocer que Luis Advíncula se encuentra en capilla y puede perjudicar al club en pleno momento clave del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules no pueden tropezar si quieren superar a Los Chankas y salir campeones del primer certamen que nos trae la Liga 1 esta temporada. Por ello, la posible ausencia del lateral nacional generó profunda preocupación en su hinchada.

Como sabemos, el ex Boca Juniors es titular indiscutible en el plantel comandado por Pablo Guede y por eso cualquier tema relacionado con él es de suma importancia para los aficionados. En ese sentido, el periodista Gerson Cuba hizo un recopilatorio de los elementos que pueden quedar suspendidos si reciben una tarjeta amarilla, y esta lista es encabezada por el 'Rayo' debido a que ya tiene cuatro amonestaciones en lo que va de la campaña.

Es decir, si Luis Advíncula recibe una tarjeta más en algún momento se perderá el siguiente partido de la Liga 1 2026 con Alianza Lima. Por ejemplo, si le muestran la amarilla ante Atlético Grau se ausentará ante CD Moquegua en el encuentro por la fecha número 13 del Torneo Apertura. Por ello, el defensor del cuadro blanquiazul está obligado a ser sumamente cuidadoso si no quiere terminar perjudicando el trabajo de sus compañeros.

Advíncula es clave en Alianza Lima.

Al mundialista con la selección peruana le siguen Mateo Antoni con tres amonestaciones de momento, Paolo Guerrero y Alan Cantero con dos cada uno, y Esteban Pavez, Eryc Castillo, Josué Estrada, Kevin Quevedo, Cristian Carbajal, Marco Huamán y Jesús Castillo con apenas una cartulina amarilla cada uno de ellos. Por ello, el único con peligro real de quedar suspendido es el lateral de 36 años.

¿Hasta cuándo tiene contrato Advíncula en Alianza Lima?

Luis Advíncula llegó a inicios del presente 2026 a Alianza Lima, en medio de muchos comentarios por no haber vuelto a Sporting Cristal, y firmó contrato por dos temporadas. Es decir, el vínculo legal con los blanquiazules todavía vence el 31 de diciembre del próximo 2027.