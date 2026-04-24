Figura de Nacional se lesionó y juvenil de 20 años lo reemplazará ante Universitario: "Otra cosa"

Universitario de Deportes afrontará la fecha 3 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, y en ella chocará con Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental de Ate. En ese aspecto, los hinchas merengues recibieron una enorme noticia debido a que los ‘charrúas’ llegarán con una fuerte desventaja debido a que perdieron a uno de sus principales futbolistas y en su lugar estará un juvenil de 20 años. Te contamos los detalles.

Resulta que el periodista Damián Herrera tuvo una breve conversación con el programa 'Desmarcados' en el canal DENGANCHE, vía YouTube, y ahí dio a conocer que el ‘Bolso’ no podrá contar con su atacante principal por una lesión. Esto le dará más tranquilidad a la ‘U’ en el aspecto defensivo y mayores probabilidades de quedarse con el triunfo en casa, para así meterse en la lucha por clasificar a los octavos de final.

“Ayer se resintió Maxi Gómez; tiene una sobrecarga muscular y no sé si va a llegar contra Universitario. Sin él como delantero, Nacional es otra cosa. En su lugar iría Pavel Núñez, un juvenil de 20 años con seis partidos en Primera y características similares; pero también intentan recuperar a Maxi Silvera, un delantero de otro perfil", indicó el mencionado comunicador sobre el partido de la Copa Libertadores 2026.

De esta forma, Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto la tendrán más fácil al momento de defender en Universitario de Deportes, pero de todas formas no deben confiarse. Recordemos que los merengues marchan en la última casilla de la tabla de posiciones en el Grupo B con apenas un punto conseguido en su debut ante Deportes Tolima, en Colombia, por lo que están obligados a vencer en casa.

Universitario vs. Nacional: fecha, hora y dónde ver

El partido se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril desde las 21.00 horas, en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión del Universitario vs. Nacional por la Copa Libertadores se llevará a cabo mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el duelo totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.