Caín Fara reveló si seguirá en Universitario la próxima temporada: "Estoy..."

Caín Fara fue presentado como el flamante fichaje de Universitario de Deportes de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Tras varios partidos disputados se ha consolidado como figura titular y se ha vuelto querido por los hinchas merengue. Ante ello, fue consultado sobre si seguirá en el club crema de cara a la próxima temporada.

Caín Fara reveló si continuará en Universitario de Deportes la próxima temporada

En conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Fara fue consultado de forma directa si desde Universitario le hablaron de la posibilidad de renovar con el club de cara a las siguientes temporadas.

El argentino de treinta y dos años reveló que suele conversar mucho con su representante y se ha quedado maravillado con el cariño de los hinchas merengues.

Caín Fara reveló que se siente feliz en Universitario, pero no descartó ni aseguró que continuará en el club

Asimismo, Caín Fara no negó ni afirmó que desea seguir en Universitario de Deportes, sin embargo, entre líneas dejó en claro que le gusta Lima y está contento en el club.

“Tengo contrato hasta el final de la temporada. Estoy muy feliz en Universitario, encontré un lugar donde me siento querido y valorado, me encanta Lima”, afirmó.

Caín Fara en Universitario de Deportes 2026

Fara llegó a Universitario en 2026, proveniente de Atlanta de la segunda división de Argentina, y desde su debut con camiseta hasta la actualidad se ha destacado como una de las piezas claves del equipo en el Torneo Apertura de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

A nivel nacional, el defensor argentino ha disputado once partidos y anotó en una sola ocasión ante Deportivo Garcilaso. Mientras que en el certamen internacional jugó dos encuentros y todavía no marca goles.