Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico
Barcelona vs Getafe se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 32 de LaLiga. Revisa la hora y dónde ver el emocionante partido.
FC Barcelona vs Getafe se medirán por la fecha 32 de LaLiga el sábado 24 de abril de 2026 a las 9.15 a. m. (hora peruana) desde el Estadio Coliseum ubicado en Madrid. Los azulgranas buscarán consolidar su liderato en el torneo español venciendo a sus rivales de turno. La transmisión EN VIVO va por la señal de ESPN y Disney Plus.
¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe?
A continuación, te dejamos los horarios oficiales para ver el partido entre Barcelona vs Getafe, dependiendo del país en donde residas:
- Perú, Ecuador y Colombia: 9.15 a. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 10.15 a. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.15 a. m.
- México: 8.15 a. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 10.15 a. m.
- España: 4.15 p. m.
Barcelona consiguió una victoria ante Celta de Vigo en su último duelo por LaLiga
¿Dónde ver Barcelona vs Getafe EN VIVO?
El partido entre Barcelona contra Getafe tendrá transmisión EN VIVO mediante la señal exclusiva de ESPN para todo el territorio de Sudamérica. Asimismo, podrás visualizar el encuentro vía streaming a través de Disney Plus.
- Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela: ESPN y Disney Plus
- México: Sky Sports
- Centroamérica: Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV
- España: Movistar Plus y LaLiga TV
Previa del partido Barcelona vs Getafe por LaLiga
Con 82 puntos, Barcelona se enfrenta a Getafe como el líder solitario de LaLiga, superando a su eterno rival, el Real Madrid.
Getafe llega al duelo ante Barcelona luego de vencer a Real Sociedad por LaLiga
Por otro lado, Getafe ocupa actualmente el sexto lugar y continúa con determinación su objetivo de llegar a posiciones que le permitan participar en competiciones internacionales.
El equipo azulgrana intenta afianzar su posición de liderazgo en el fútbol de España, mientras que el conjunto madrileño espera no dejar pasar la oportunidad de participar en un torneo de la UEFA.
Barcelona vs Getafe: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|CASA DE APUESTAS
|BARCELONA
|EMPATE
|GETAFE
|Betsson
|1.65
|3.95
|5.40
|Betano
|1.67
|4.10
|5.60
|Bet365
|1.65
|3.90
|5.25
|1XBET
|1.69
|4.12
|5.49
|Coolbet
|1.67
|3.90
|5.75
|Doradobet
|1.66
|4.20
|5.00
Barcelona vs Getafe: historial de enfrentamientos
- 21-09-2025 | Barcelona 3-0 Getafe
- 18-01-2025 | Getafe 1-1 Barcelona
- 25-09-2024 | Barcelona 1-0 Getafe
- 24-02-2024 | Barcelona 4-0 Getafe
- 13-08-2023 | Getafe 0-0 Barcelona
Barcelona vs Getafe: alineaciones probables
- Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, De Jong; Gavi;, Fermín López; y Lewandowski.
- Getafe: Soria; Kiko Femenía, Abqar, Duarte, Boselli, Juan Iglesias; Djené, Milla, Arambarri; Luis Vázquez y Satriano.
¿Dónde juegan Barcelona vs Getafe?
El duelo entre Barcelona vs Getafe está programado para disputarse en el Estadio Coliseum ubicado en Madrid. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a 16.500 espectadores.
