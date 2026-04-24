Barcelona vs. Getafe por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Barcelona vs. Getafe se enfrentan este sábado 25 de abril, desde el Estadio Coliseum, en un partido correspondiente a la fecha 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

Barcelona vs. Getafe: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el partido entre Barcelona vs. Getafe, por la trigésima segunda fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 8.15 horas

Perú: 9.15 horas

Colombia: 9.15 horas

Ecuador: 9.15 horas

Bolivia: 10.15 horas

Chile: 10.15 horas

Venezuela: 10.15 horas

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 10.15 horas

Argentina: 11.15 horas

Brasil: 11.15 horas

Paraguay: 11.15 horas

Uruguay: 11.15 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe?

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay: ESPN y Disney Plus

Colombia, Ecuador y Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

México: Sky Sports

Centroamérica: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV

España: Movistar Plus y LaLiga TV

Barcelona vs. Getafe por la fecha 32 de LaLiga EA Sports

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Barcelona y Getafe se verán las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga, el conjunto catalán está en el primer lugar y le podría sacar 12 puntos a su más cercano perseguidor Real Madrid, mientras que el elenco madrileño se ubica en la sexta casilla.

El FC Barcelona, con 82 unidades, necesita ganar para empezar a poner una mano en el título de LaLiga de España. Por su parte, el Getafe no puede darse el lujo de dejar puntos —y menos de local—, ya que en estos momentos lucha palmo a palmo con Celta de Vigo su clasificación a la UEFA Conference League de la próxima temporada.