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Barcelona vs. Getafe por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Barcelona vs. Getafe chocan este sábado por la fecha 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO.
Barcelona vs. Getafe se enfrentan este sábado 25 de abril, desde el Estadio Coliseum, en un partido correspondiente a la fecha 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.
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Barcelona vs. Getafe: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el partido entre Barcelona vs. Getafe, por la trigésima segunda fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México: 8.15 horas
- Perú: 9.15 horas
- Colombia: 9.15 horas
- Ecuador: 9.15 horas
- Bolivia: 10.15 horas
- Chile: 10.15 horas
- Venezuela: 10.15 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 10.15 horas
- Argentina: 11.15 horas
- Brasil: 11.15 horas
- Paraguay: 11.15 horas
- Uruguay: 11.15 horas
¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe?
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Colombia, Ecuador y Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
- México: Sky Sports
- Centroamérica: Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV
- España: Movistar Plus y LaLiga TV
Barcelona vs. Getafe por la fecha 32 de LaLiga EA Sports
Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Barcelona y Getafe se verán las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga, el conjunto catalán está en el primer lugar y le podría sacar 12 puntos a su más cercano perseguidor Real Madrid, mientras que el elenco madrileño se ubica en la sexta casilla.
El FC Barcelona, con 82 unidades, necesita ganar para empezar a poner una mano en el título de LaLiga de España. Por su parte, el Getafe no puede darse el lujo de dejar puntos —y menos de local—, ya que en estos momentos lucha palmo a palmo con Celta de Vigo su clasificación a la UEFA Conference League de la próxima temporada.
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