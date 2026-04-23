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Lamine Yamal se pierde la temporada con Barcelona: no jugará el Clásico y peligra el Mundial 2026
Pese a ser el artífice de la victoria de Barcelona ante Celta, el cuadro blaugrana confirmó la lesión de Lamine Yamal y dio la lamentable noticia de su ausencia para LaLiga.
En las últimas horas, Barcelona hizo oficial la baja de Lamine Yamal para lo que resta de la temporada 2025-26 de LaLiga. En esta recta final en busca del título, el atacante 'culé' sufrió una lesión al anotar el gol del triunfo ante Celta, por lo que ahora se trabajará en su recuperación para que llegue en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026 con la selección española.
"COMUNICADO MÉDICO. Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", se lee en el comunicado de Barcelona.
Comunicado de Barcelona sobre lesión de Lamine Yamal.
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