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Lamine Yamal se pierde la temporada con Barcelona: no jugará el Clásico y peligra el Mundial 2026

Pese a ser el artífice de la victoria de Barcelona ante Celta, el cuadro blaugrana confirmó la lesión de Lamine Yamal y dio la lamentable noticia de su ausencia para LaLiga.

Diego Medina
Lamine Yamal se pierde lo que resta de la temporada a causa de una lesión.
Lamine Yamal se pierde lo que resta de la temporada a causa de una lesión. | Foto: AFP
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En las últimas horas, Barcelona hizo oficial la baja de Lamine Yamal para lo que resta de la temporada 2025-26 de LaLiga. En esta recta final en busca del título, el atacante 'culé' sufrió una lesión al anotar el gol del triunfo ante Celta, por lo que ahora se trabajará en su recuperación para que llegue en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026 con la selección española.

"COMUNICADO MÉDICO. Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", se lee en el comunicado de Barcelona.

Barcelona

Comunicado de Barcelona sobre lesión de Lamine Yamal.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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