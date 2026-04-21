¿A qué hora juega Barcelona vs Celta de Vigo y donde ver el partido por LaLiga EA Sports?
En el Spotify Camp Nou, FC Barcelona se enfrentará a Celta de Vigo por la jornada 33 de La Liga. Los blaugranas buscarán darle una victoria a su hinchada.
FC Barcelona buscará darle una alegría a su hinchada después de su eliminación de la Champions League, por lo que ahora deberá enfocarse en lo que es LaLiga EA Sports donde deberá enfrentarse a Celta de Vigo por la jornada 33, este miércoles 22 de abril. Este compromiso será importante pues los celestes se encuentran en la lucha para alcanzar puestos europeos. A continuación la programación de este encuentro.
PUEDES VER: Se reveló la condición que puso Javier Rabanal para salir de Universitario: “Se acordó…”
¿A qué hora juega Barcelona vs Celta de Vigo por LaLiga EA Sports?
Para seguir este encuentro, lo podrás hacer desde las 2.30 p. m. (hora peruana). Este partido por LaLiga se disputará en el Spotify Camp Nou. A continuación, la lista de horarios para otros países:
- Colombia, Ecuador: 2.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.30 p. m.
- Chile, Paraguay: 4.30 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil: 4.30 p. m.
- México: 1.30 p. m.
- Estados Unidos (ET): 3.30 p. m.
- España: 9.30 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Celta de Vigo por LaLiga EA Sports?
La transmisión de este partidazo estará a cargo de la señal de ESPN que te llevará la cobertura completa. Además, lo puedes seguir vía streaming por Disney+. Aunque también tienes la opción de seguir la cobertura completa aquí, en Libero, donde te llevaremos el minuto a minuto del encuentro.
Historial de partidos entre Barcelona vs Celta de Vigo por LaLiga
Los encuentros entre ambos equipos han tenido un protagonista presente y es el gol, pues ambos conjuntos suelen terminar los compromisos con resultados abultados.
- 09/11/2025 | Celta de Vigo 2-4 Barcelona
- 19/04/2025 | Barcelona 4-3 Celta de Vigo
- 23/11/2024 | Celta de Vigo 2-2 Barcelona
- 17/02/2024 | Celta de Vigo 1-2 Barcelona
- 23/09/2023 | Barcelona 3-2 Celta de Vigo
