Tabla de posiciones de LaLiga EN VIVO: así machan Barcelona y Real Madrid en la fecha 33

Desde este martes 21 al jueves 23 se llevará a cabo la jornada 33 de LaLiga de España que tiene al Barcelona en primer lugar, seguido del Real Madrid.

Gary Huaman
Barcelona marcha en el primer lugar de la tabla, mientras que Real Madrid está en el segundo.
Barcelona marcha en el primer lugar de la tabla, mientras que Real Madrid está en el segundo. | Foto: composición Líbero
LaLiga de España está cerca de llegar a su final y tenemos al FC Barcelona en el primer lugar de la tabla de posiciones con 79 puntos, nueve unidades más que el Real Madrid, su más cercano perseguidor. Por lo pronto, este martes jugarán los blancos ante un Alavés que está peleando el descenso; mientras que los azulgranas jugarán el miércoles frente al Celta de Vigo. Revisa aquí la tabla y la programación de la fecha 33.

Real Madrid se enfrenta a Alavés por LaLiga

Tabla de LaLiga de España: así van los equipos en la fecha 33

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Barcelona315479
2Real Madrid316370
3Villarreal312061
4Atlético de Madrid311957
5Real Betis31746
6Celta de Vigo31444
7Real Sociedad31142
8Getafe31-541
9Osasuna31-139
10Espanyol31-1138
11Athletic Club31-1238
12Girona31-1238
13Rayo Vallecano31-935
14Valencia31-1235
15Mallorca31-934
16Sevilla31-1234
17Alavés31-1133
18Elche31-832
19Levante31-1529
20Real Oviedo31-2427

Programación de la fecha 33 de LaLiga de España

PartidoFechaHoraCanal
Athletic Club vs OsasunaMartes 21.0412.00 p. m.ESPN, ESPN 2 y Disney Plus
Mallorca vs ValenciaMartes 21.0412.00 p. m.DSports y DGO
Girona vs Real BetisMartes 21.042.30 p. m.ESPN 2 y Disney Plus
Real Madrid vs AlavésMartes 21.042.30 p. m.DSports y DGO
Elche vs Atlético de MadridMiércoles 22.0412.00 p. m.ESPN y Disney Plus
Real Sociedad vs GetafeMiércoles 22.041.00 p. m.DSports 2 y DGO
Barcelona vs Celta de VigoMiércoles 22.042.30 p. m.ESPN y Disney Plus
Levante vs SevillaJueves 23.0412.00 p. m.DSports 2 y DGO
Rayo Vallecano vs EspanyolJueves 23.041.00 p. m.DSports+ yDGO
Real Oviedo vs VillarrealJueves 23.042.30 p. m.ESPN y DGO.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

