Tabla de posiciones de LaLiga EN VIVO: así machan Barcelona y Real Madrid en la fecha 33
Desde este martes 21 al jueves 23 se llevará a cabo la jornada 33 de LaLiga de España que tiene al Barcelona en primer lugar, seguido del Real Madrid.
LaLiga de España está cerca de llegar a su final y tenemos al FC Barcelona en el primer lugar de la tabla de posiciones con 79 puntos, nueve unidades más que el Real Madrid, su más cercano perseguidor. Por lo pronto, este martes jugarán los blancos ante un Alavés que está peleando el descenso; mientras que los azulgranas jugarán el miércoles frente al Celta de Vigo. Revisa aquí la tabla y la programación de la fecha 33.
Tabla de LaLiga de España: así van los equipos en la fecha 33
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Barcelona
|31
|54
|79
|2
|Real Madrid
|31
|63
|70
|3
|Villarreal
|31
|20
|61
|4
|Atlético de Madrid
|31
|19
|57
|5
|Real Betis
|31
|7
|46
|6
|Celta de Vigo
|31
|4
|44
|7
|Real Sociedad
|31
|1
|42
|8
|Getafe
|31
|-5
|41
|9
|Osasuna
|31
|-1
|39
|10
|Espanyol
|31
|-11
|38
|11
|Athletic Club
|31
|-12
|38
|12
|Girona
|31
|-12
|38
|13
|Rayo Vallecano
|31
|-9
|35
|14
|Valencia
|31
|-12
|35
|15
|Mallorca
|31
|-9
|34
|16
|Sevilla
|31
|-12
|34
|17
|Alavés
|31
|-11
|33
|18
|Elche
|31
|-8
|32
|19
|Levante
|31
|-15
|29
|20
|Real Oviedo
|31
|-24
|27
Programación de la fecha 33 de LaLiga de España
|Partido
|Fecha
|Hora
|Canal
|Athletic Club vs Osasuna
|Martes 21.04
|12.00 p. m.
|ESPN, ESPN 2 y Disney Plus
|Mallorca vs Valencia
|Martes 21.04
|12.00 p. m.
|DSports y DGO
|Girona vs Real Betis
|Martes 21.04
|2.30 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
|Real Madrid vs Alavés
|Martes 21.04
|2.30 p. m.
|DSports y DGO
|Elche vs Atlético de Madrid
|Miércoles 22.04
|12.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus
|Real Sociedad vs Getafe
|Miércoles 22.04
|1.00 p. m.
|DSports 2 y DGO
|Barcelona vs Celta de Vigo
|Miércoles 22.04
|2.30 p. m.
|ESPN y Disney Plus
|Levante vs Sevilla
|Jueves 23.04
|12.00 p. m.
|DSports 2 y DGO
|Rayo Vallecano vs Espanyol
|Jueves 23.04
|1.00 p. m.
|DSports+ yDGO
|Real Oviedo vs Villarreal
|Jueves 23.04
|2.30 p. m.
|ESPN y DGO.
No olvides revisar tu agenda deportiva
