Real Madrid vs. Alavés EN VIVO por DirecTV Sports: cuándo juega, horario, dónde ver y pronóstico

Momento de un partido de alto nivel entre Real Madrid vs Alavés por la fecha 33 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabéu. Ambos elencos tienen la obligación de sumar tres puntos para sus respectivos objetivos, siendo los blancos los que tienen la responsabilidad al venir de un duro golpe como la eliminación de Champions League. Este choque se jugará el martes 21 de abril a partir de las 14.30 hora peruana (21.30 horas GMT) con la transmisión de DSports y DGO.

El equipo madridista no pudo superar la llave de cuartos de final ante Bayern Múnich. Pese a los esfuerzos por conseguir la hazaña en Alemania, el máximo ganador de Europa cierra su participación en este certamen con miras a cobrarse la revancha en la siguiente temporada. Ahora, se mentalizarán en ganar todos los partidos que hay por delante en LaLiga, entendiendo que son escasas las chances de ser campeón.

Es por ello que Álvaro Arbeloa no se guardará nada ante Alavés para darle una alegría a la afición en este momento de tensión que se vive en la institución blanca. Y es que es muy probable que Real Madrid no obtenga ningún título en la presente temporada, lo que genera muchas críticas de la afición y prensa española.

Pese a tener a grandes figuras como Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Federico Valverde, entre otros; los blancos no lograron llevar su jerarquía a su palmarés y ahora tendrán que ganar todo lo que tiene por delante y soñar con un milagro como el tropiezo constante de su máximo rival, Barcelona.

“Hemos vivido circunstancias como ante el Girona que hacen que para el Madrid sea más fácil ganar una Champions que una Liga. Alguna razón encontraremos y es fácil de ver a vista de muchos. El sentimiento en la calle es que nos privaron de estar en semifinales. Eso es lo que he podido sentir. Camavinga está dolido, como todos. Fue una acción, a todas luces, un error grave del árbitro. Está claro que no sabía que tenía una tarjeta; me parece un error muy grave. Y, aun no teniéndola, es condicionar mucho a un jugador en un partido así“, declaró el DT de Real Madrid.

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¿Cuándo juega Real Madrid vs Alavés?

El partido entre Real Madrid vs Alavés por la fecha 33 de LaLiga se juega este martes 21 de abril en el Estadio Bernabéu. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos, por lo que no bajarán los brazos en su afán de darle una alegría a los aficionados.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

Este choque entre madridistas y albiazules inicia a partir de las 14.30 hora peruana (19.30 horas GMT, 21.30 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13.30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14.30 horas

Venezuela, Bolivia: 15.30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 16.30 horas

España: 21.30 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Alavés va por la señal en vivo de DSports (anteriormente DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Alavés

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DGO

Bolivia: TiGO Sports

Brasil: Disney Plus Premium

México: Sky Sports, Sky+, izzi

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

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Posibles alineaciones de Real Madrid vs Alavés

Real Madrid: Andriy Lunin, Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinicius.

Alavés: Antonio Sivera, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Víctor Parada, Youssef Enríquez, Pablo Ibáñez, Jon Guridi, Antonio Blanco, Ángel Pérez, Lucas Boyé y Toni Martínez.

Real Madrid vs Alavés: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Alavés en esta jornada de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS REAL MADRID EMPATE ALAVÉS Betsson 1.29 5.40 10.50 Betano 1.31 5.90 11.00 Bet365 1.27 6.00 10.00 1XBet 1.32 6.15 10.40 Doradobet 1.30 6.00 9.50

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