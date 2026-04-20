Partidos de hoy EN VIVO, martes 21 de abril: programación, horarios y dónde ver
Con el Real Madrid vs. Alavés por LaLiga y Brighton vs. Chelsea por la Premier League, revisa la programación completa de los partidos de hoy martes 21 de abril.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy martes 21 de abril. Por LaLiga, el Real Madrid enfrentará a Alavés en duelo clave por LaLiga. En la Premier League, Chelsea juega contra Brighton. También hay acción en la Copa Brasil con grandes duelos. Horarios y canales de TV.
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Athletic Club vs. Osasuna
|ESPN 2 y Disney Plus.
|12:00
|Mallorca vs. Valencia
|DirecTV Sports y DGO.
|14:30
|Girona vs. Real Betis
|ESPN 2 y Disney Plus.
|14:30
|Real Madrid vs. Alavés
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Brighton vs. Chelsea
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Copa de Brasil
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Botafogo vs. Chapecoense
|Betano
|17:15
|Sao Paulo vs. Juventude
|DirecTV Sports y DGO
|17:30
|Gremio vs. Confianca
|Betano
|19:30
|Barra SC vs. Corinthians
|Betano
|19:30
|Paysandu vs. Vasco
|Betano
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Universitario de Vinto vs. Academia del Balompié
|Bet365
|17:00
|GV San José vs. Aurora
|Bet365
|19:00
|Bolívar vs Independiente
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Sporting FC vs. Liberia
|1xBet
|21:00
|Cartaginés vs. San Carlos
|1xBet
Partidos de hoy por la LigaPro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Libertad vs. Guayaquil City
|Zapping Sports
|19:30
|Técnico U. vs. Emelec
|Zapping Sports
Partidos de hoy por Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Dunamis vs. El Nacional
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Copa Italia
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Inter vs Como
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Pumas vs. Juárez
|Vix
|20:00
|Querétaro vs. Cruz Azul
|Vix
|22:05
|Monterrey vs Puebla
|ViX
|22:06
|León vs Club América
|ViX
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Puerto Cabello vs. Trujillanos
|Bet365.
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
