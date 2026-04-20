Partidos de hoy EN VIVO, martes 21 de abril: programación, horarios y dónde ver

Con el Real Madrid vs. Alavés por LaLiga y Brighton vs. Chelsea por la Premier League, revisa la programación completa de los partidos de hoy martes 21 de abril.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY martes 21 de abril.
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY martes 21 de abril.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy martes 21 de abril. Por LaLiga, el Real Madrid enfrentará a Alavés en duelo clave por LaLiga. En la Premier League, Chelsea juega contra Brighton. También hay acción en la Copa Brasil con grandes duelos. Horarios y canales de TV.

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
12:00Athletic Club vs. OsasunaESPN 2 y Disney Plus.
12:00Mallorca vs. ValenciaDirecTV Sports y DGO.
14:30Girona vs. Real BetisESPN 2 y Disney Plus.
14:30Real Madrid vs. AlavésDSports y DGO

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00Brighton vs. ChelseaESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

HorariosPartidosCanales
15:00Botafogo vs. ChapecoenseBetano
17:15Sao Paulo vs. JuventudeDirecTV Sports y DGO
17:30Gremio vs. ConfiancaBetano
19:30Barra SC vs. CorinthiansBetano
19:30Paysandu vs. VascoBetano

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Universitario de Vinto vs. Academia del BalompiéBet365
17:00GV San José vs. AuroraBet365
19:00Bolívar vs IndependienteBet365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
19:00Sporting FC vs. Liberia1xBet
21:00Cartaginés vs. San Carlos1xBet

Partidos de hoy por la LigaPro

HorariosPartidosCanales
17:00Libertad vs. Guayaquil CityZapping Sports
19:30Técnico U. vs. EmelecZapping Sports

Partidos de hoy por Copa Ecuador

HoraPartidoCanal
15:00Dunamis vs. El NacionalDSports y DGO

Partidos de hoy por Copa Italia

HoraPartidoCanal
14:00Inter vs ComoDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Pumas vs. JuárezVix
20:00Querétaro vs. Cruz AzulVix
22:05Monterrey vs PueblaViX
22:06León vs Club AméricaViX

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
17:00Puerto Cabello vs. TrujillanosBet365.

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

