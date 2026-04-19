DT de Corinthians sorprende con calificativo a André Carrillo por su rendimiento: "Un jugador..."

André Carrillo fue titular con la camiseta de Corinthians luego del empate sin goles ante Vitoria por la fecha 12 del Brasileirao. La ‘Culebra’ tuvo un aceptable rendimiento durante todo el partido y demostró que sigue siendo poseedor de una gran calidad. Ante ello, el DT Fernando Diniz no tuvo reparos para opinar sobre el nivel del peruano.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula anotó gol con Spezia tras 6 meses de sequía ante Südtirol por la Serie B

El futbolista nacional fue el encargado de mover los hilos del equipo en el mediocampo y estuvo fino con su gran precisión de pases, aunque eso no impidió que el ‘Timao’ tuviera un nuevo tropiezo. Debido a ello, el técnico Fernando Diniz lo mantuvo en el campo durante los 90 minutos e incluso lo alineó como lateral derecho en un cambio de emergencia.

¿Qué dijo el DT de Corinthians sobre el rendimiento de André Carrillo?

Tras el compromiso, durante la conferencia de prensa, el técnico brasileño fue consultado por el posicionamiento ofensivo que tuvo André Carrillo en el encuentro y no dudó en remarcar su gran rendimiento como lateral derecho. Asimismo, Fernando Diniz señaló que es el jugador más polifuncional que tiene en su plantel, además de la gran confianza que transmite a sus compañeros dentro del campo.

Fernando Diniz, DT de Corinthians, elogió a André Carrillo pese a empate ante Vitoria

“Hoy fue circunstancial, pero ya jugó como lateral derecho contra el Palmeiras cuando Matheuzinho fue expulsado. (André Carrillo) Es un jugador, quizás el más versátil del equipo, que ha jugado como lateral en otros momentos de su carrera. Es un jugador que inspira mucha confianza y tiene un gran dominio de las posiciones en el campo. Entrenó como lateral. No fue una improvisación. Era una de las posibilidades. Sabíamos que tendría dificultades para aguantar todo el partido. Podría ser una posibilidad”, señaló el estratega.

De igual manera, el entrenador señaló que el mejor rendimiento del equipo se dio precisamente cuando la ‘Culebra’ estuvo jugando por la banda derecha. Por otro lado, justificó los cambios que realizó en el segundo tiempo y lamentó la gran fatiga a la que está sometido el equipo.

“El mejor momento del equipo, en realidad, fue cuando se fue a la banda. Esa fue una de las cosas. Y con la entrada de los demás, Kaio César entró con mucha energía física, Jesse también entró bien. La dupla del mediocampo también. Cuando hizo los cambios, los jugadores estaban muy agotados. Fue un poco agotador por la cantidad de partidos que hemos tenido seguidos”, sentenció.

Números de André Carrillo este 2026

En lo que va de la temporada, André Carrillo asume una gran continuidad con la camiseta de Corinthians jugando 17 partidos entre todas las competencias. El peruano no ha logrado marcar la diferencia sin sumar goles ni asistencias; no obstante, su rol en el mediocampo es vital en la salida de balón del equipo, evitando pisar mucho el área rival.