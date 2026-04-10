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Prensa brasileña minimizó rendimiento de André Carrillo tras victoria de Corinthians: “No pudo…”
El medio ge.globo analizó la victoria de Corinthians por 2-0 ante Platense en la fecha 1 de la Copa Libertadores, destacando el encuentro pero restando importancia al rendimiento de André Carrillo, quien ingresó al minuto 83.
Corinthians sacó una importante victoria 2-0 frente a Platense en lo que fue la fecha uno de la Copa Libertadores. Es en este partido que también se estrenó el jugador de la selección peruana, André Carrillo, quien ingresó al terreno de juego al minuto 83. Es en este sentido que, como es de costumbre, el medio brasileño ge.globo analizó el rendimiento de cada futbolista donde tuvo tajantes comentarios hacia el peruano.
En el análisis del portal, se destacó que la ‘Culebra’ jugó muy pocos minutos y que prácticamente no tocó el balón en el tiempo que le tocó estar en el terreno de juego. Debido a esto, el medio tuvo tajantes comentarios sobre su participación.
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Prensa brasileña minimizó rendimiento de André Carrillo tras victoria de Corinthians
Tras el partido, ge.globo resaltó la poca participación que tuvo el peruano, minimizando prácticamente su rendimiento. “No pudo participar en el partido durante el breve tiempo que estuvo en el terreno de juego”, se lee en las puntuaciones que hace el medio.
André Carrillo obtuvo un 5.2 por parte de hincha de Corinthians. Foto: ge.globo
Por su parte, el medio Sofascore, le puso una puntuación de 6.7 a André Carrillo tras su participación en el partido contra Platense.
¿Cómo le va a André Carrillo en Corinthians?
En lo que va de la temporada, André Carrillo ha disputado con el elenco brasileño un total de 14 partidos oficiales, repartidos en diferentes competiciones, estas son: Copa Libertadores, Serie A, Campeonato Paulista y Supercopa.
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