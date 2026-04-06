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Fue el verdugo de Luis Advíncula y ahora es nuevo DT de André Carrillo en Corinthians
Tras la salida de Dorival Júnior, Corinthians llegó a un acuerdo con técnico que hizo sufrir a Luis Advíncula y ahora será entrenador de André Carrillo.
André Carrillo está cerca de disputar la Copa Libertadores 2026 con Corinthians. Sin embargo, desde la directiva decidieron no continuar con el técnico Dorival Júnior por malos resultados y ficharon a un entrenador que fue el verdugo de Luis Advíncula en la final del campeonato más importante de Sudamérica en 2023: estamos hablando de Fernando Diniz.
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Entrenador fue el verdugo de Luis Advíncula y ahora es nuevo DT de André Carrillo en Corinthians
Según informó el medio brasileño Ge. Globo, Diniz es nuevo técnico de Corinthians y será el encargado de dirigir a André Carrillo en la fase de grupos de la Libertadores, la Copa de Brasil y lo que resta del Brasileirao 2026.
El técnico asumirá sus funciones a partir del martes 7 en los entrenamientos y firmó un contrato con el cuadro brasileño hasta diciembre de la presente temporada con el objetivo de alcanzar títulos nacional e internacionales.
Fernando Diniz es nuevo técnico de Corinthians y será entrenador de André Carrillo
Asimismo, Fernando Diniz se hará presente en el banquillo de Corinthians en el debut de la Copa Libertadores 2026 ante Platense de Argentina por la jornada 1 del grupo E.
Fernando Diniz fue el verdugo de Luis Advíncula
Cabe mencionar que André Carrillo tendrá a Diniz como su nuevo entrenador en Corinthians, sin embargo, el brasileño ya cuenta con un pasado fuerte tras vencer a Boca Juniors de Luis Advíncula en la final de la Copa Libertadores 2023 cuando dirigía a Fluminense.
Luis Advíncula llorando tras perder la final de la Copa Libertadores 2023 con Boca Juniors ante Fluminense de Fernando Diniz
André Carrillo en Corinthians
Carrillo llegó a Corinthians en 2024 y ha jugado un total de 84 partidos entre Brasileirao, Copa de Brasil, Supercopa de Brasil, Sudamericana, Libertadores y Campeonato Paulista hasta la actualidad. El mediocentro de 34 años ha marcado solo tres goles durante tres temporadas.
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