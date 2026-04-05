André Carrillo recibió una dura noticia a días de debutar en la Copa Libertadores con Corinthians

Malas noticias para André Carrillo de cara a su debut en la Copa Libertadores 2026 ante Platense el próximo jueves 9 de abril. Sucede que a raíz de los últimos malos resultados en el Brasileirao, Corinthians anunció la destitución del entrenador Dorival Júnior.

Pese a que el brasileño logró conquistar los títulos de la Copa de Brasil y Supercopa con el Timao, encadenaron 8 partidos sin ganar (4 empates y 4 derrotas), de los cuales los últimos dos fueron caídas ante Fluminense (3-1) e Internacional (0-1).

Corinthians anunció la salida de Dorival Júnior

“Sport Club Corinthians Paulista anuncia la salida del técnico Dorival Júnior y de su cuerpo técnico. El Club agradece a los profesionales sus servicios, marcados por importantes logros al frente del equipo, como la Copa do Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026, resultados que quedarán grabados en la historia de la institución. Corinthians les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales e informa que el entrenamiento de este lunes (06) estará dirigido por William Batista, entrenador de los sub-20”, se puede leer en el comunicado de Corinthians.

Dorival Júnior dejó de ser entrenador de Corinthians.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Corinthians vs Platense por la Copa Libertadores?

El partido entre Corinthians vs Platense por la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores 2026 se jugará este jueves 9 de abril a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Corinthians vs Platense por la Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Corinthians vs Platense por la Copa Libertadores estará a cargo del canal internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.