0

André Carrillo recibió una dura noticia a días de debutar en la Copa Libertadores con Corinthians

Corinthians debutará en la Copa Libertadores ante Platense de Argentina y André Carrillo recibió una pésima noticia. ¿Qué pasó?

Gary Huaman
André Carrillo fue suplente en la última derrota de Corinthians por el Brasileirao.
André Carrillo fue suplente en la última derrota de Corinthians por el Brasileirao. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Malas noticias para André Carrillo de cara a su debut en la Copa Libertadores 2026 ante Platense el próximo jueves 9 de abril. Sucede que a raíz de los últimos malos resultados en el Brasileirao, Corinthians anunció la destitución del entrenador Dorival Júnior.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Cerro Porteño: estadio, entradas, fecha y hora del partido por Copa Libertadores

Pese a que el brasileño logró conquistar los títulos de la Copa de Brasil y Supercopa con el Timao, encadenaron 8 partidos sin ganar (4 empates y 4 derrotas), de los cuales los últimos dos fueron caídas ante Fluminense (3-1) e Internacional (0-1).

Corinthians anunció la salida de Dorival Júnior

Sport Club Corinthians Paulista anuncia la salida del técnico Dorival Júnior y de su cuerpo técnico. El Club agradece a los profesionales sus servicios, marcados por importantes logros al frente del equipo, como la Copa do Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026, resultados que quedarán grabados en la historia de la institución. Corinthians les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales e informa que el entrenamiento de este lunes (06) estará dirigido por William Batista, entrenador de los sub-20”, se puede leer en el comunicado de Corinthians.

Dorival Júnior dejó de ser entrenador de Corinthians.

Dorival Júnior dejó de ser entrenador de Corinthians.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Corinthians vs Platense por la Copa Libertadores?

El partido entre Corinthians vs Platense por la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores 2026 se jugará este jueves 9 de abril a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Corinthians vs Platense por la Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Corinthians vs Platense por la Copa Libertadores estará a cargo del canal internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs Cerro Porteño: estadio, entradas, fecha y hora del partido por Copa Libertadores

  2. Canal confirmado para ver Universitario vs Deportes Tolima por fase de grupos de Copa Libertadores

  3. André Carrillo recibió una dura noticia a días de debutar en la Copa Libertadores con Corinthians

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano