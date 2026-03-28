André Carrillo sorprende con directo comentario sobre la selección de Senegal: “Un equipo…”

La selección peruana se enfrentará este sábado 28 de marzo a Senegal en lo que será un amistoso previo al Mundial 2026, por lo que las expectativas sobre la nueva era de Mano Menezes se encuentran por las nubes. No obstante, previo a este gran duelo, André Carrillo habló para las cámaras de Bicolor+.

El jugador de Corinthians se refirió al trabajo que se está realizando en el equipo nacional en el inicio de la era de Menezes, tras el reconocimiento del campo del Stade de France. Sin embargo, sorprendió al tener un comentario directo sobre la selección senegalesa.

Carrillo sorprende con comentario de Senegal

Para el jugador de 34 años, el conjunto senegalés es un equipo muy fuerte, además destacó que es el último campeón de la Copa Africana. Resaltó además, el respeto que le tienen.

“Senegal es un equipo físico y muy rápido, es el último campeón de la Copa Africana, por lo que tenemos que jugar con mucho respeto y de igual a igual, pues tenemos armas para competir. El hincha peruano siempre está donde juguemos, esperamos hacer un gran trabajo por ellos; su aliento es muy importante y nosotros vamos a darlo todo”, fueron las palabras de la ‘Culebra’.

Carrillo sobre la era Mano Menezes con la selección peruana

En otro momento, Carrillo resaltó el trabajo que se está realizando en lo que se denomina la era Mano Menezes.

“Venimos realizando un buen trabajo, conociendo la idea del técnico y a los nuevos jugadores, por lo que estamos ilusionados con este inicio. Afrontaremos un partido complicado, pero nos debe servir de cara al futuro”, empezó diciendo.

“Hay jóvenes con poca experiencia en selección, pero aquí estamos los de experiencia para darles nuestro apoyo y que se adapten de la mejor manera”, complementó.