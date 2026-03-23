Prensa brasileña critica el rendimiento de André Carrillo en el empate ante Flamengo: "Errores"

Corinthians no pudo aprovechar su localía para sumar frente a Flamengo y solamente consiguió un empate frente al actual campeón de Brasil. Una vez más, André Carrillo no pudo completar los 90 minutos del partido y esto fue señalado por la prensa. Actualmente, el ‘Timao’ está fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales y esto preocupa a su hinchada.

El presente de André Carrillo está en Corinthians y será así hasta finales de la temporada 2026, que es cuando vence su contrato con el equipo. A pesar de las críticas de los aficionados, el peruano se mantiene como titular, pero todavía no logra completar un partido entero.

Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras empate ante Flamengo

André Carrillo jugó 64 minutos en el empate como local de Corinthians por la fecha 8 del Brasileirão y con esto, el ‘Timao’ se ubica en el puesto 11 con apenas 10 unidades. La última victoria de Corinthians fue ante Athletico-PR en la segunda jornada del torneo.

En ese sentido, el portal de Globo dio una nota fija al rendimiento de André Carrillo, quien a sus 34 años fue convocado a la selección peruana y se sigue desempeñando en el extranjero. “A diferencia de otros partidos, se proyectó menos al ataque y tuvo mayor responsabilidad en la creación de juego. Cometió pocos errores en los pases durante el encuentro”, indican.

André Carrillo fue reemplazado en el segundo tiempo ante Flamengo.

Valor de André Carrillo en el mercado

El valor actual del futbolista André Carrillo es de 900 mil. euros de acuerdo al portal Transfermarkt. Su costo fue disminuyendo conforme pasaron los años, pero todavía se mantiene como uno de los peruanos más destacados a nivel internacional.