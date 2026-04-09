Prensa brasileña apunta contra Erick Noriega por derrota de Gremio en Sudamericana: "Limitándose"

Erick Noriega no logró volver a maravillar con su desempeño como nos tenía acostumbrados. El ‘Samurái’ volvió a sumar minutos como titular con Gremio en la Copa Sudamericana en la derrota por 1-0 ante Montevideo City y estuvo cerca de salir expulsado por una dura falta. Tras ello, la prensa brasileña no tardó en cuestionar al peruano.

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Prensa brasileña apunta contra Erick Noriega por derrota de Gremio en Sudamericana

El volante nacional acaparó la atención del encuentro, luego de que sobre los 40 minutos del partido realizara una dura entrada contra un jugador rival. Esta acción conllevó a que el árbitro le saque la roja directa, pero para alivio de Gremio, el VAR rectificó y terminó siendo amonestado.

Sin embargo, Erick Noriega no logró volver a tener protagonismo en el juego del ‘Tricolor’ y, pese a que venía en gran nivel, su aporte en la salida de balón fue casi nulo. Por ello, el medio brasileño ‘GeGlobo’ compartió las notas de los jugadores tras la derrota y fue severo al opinar sobre su actuación.

La prensa brasileña cuestionó a Erick Noriega por su rendimiento ante Montevideo

“Se mantuvo discreto durante el partido, limitándose a realizar pases cortos y laterales”, fue el breve análisis que realizaron en su publicación. Además, le otorgaron una puntuación de 5.0, una de las más bajas del equipo.

El citado medio remarcó que tuvo una discreta actuación y se limitó a dar pases intrascendentes hacia los defensas y por las bandas. Una actuación lejos al desequilibrio y claridad en los pases en ataque que venía mostrando el ‘Samurái’.

Próximo partido de Gremio

El siguiente compromiso de Gremio será este sábado 11 de abril cuando se enfrenten a Internacional por la fecha 11 del Brasileirao. Este duelo será vital en las aspiraciones de ambos elencos por alcanzar puestos internacionales y representará una oportunidad para que Erick Noriega supere su mala imagen y vuelva a ser vital.