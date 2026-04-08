Cienciano vs Juventud EN VIVO por Copa Sudamericana: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Cienciano vs Juventud se verán las caras este jueves 9 de abril por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ buscará iniciar el torneo con pie derecho y vencer en visita para encaminar su clasificación. Este duelo se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo y dará inicio a las 5:00 p. m. (hora peruana) y 7:00 p. m. (hora uruguaya). La transmisión EN VIVO estará a cargo de la señal de DirecTV Sports y DGO.

¿A qué hora juega Cienciano vs Juventud?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido de Cienciano vs Juventud por la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 7:00 p. m.

México y Centroamérica: 4:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6:00 p. m.

España: 12:00 a. m. (del día siguiente)

¿Dónde ver Cienciano vs Juventud EN VIVO?

El enfrentamiento entre Cienciano vs Juventud será transmitido EN DIRECTO a través de la señal exclusiva de DirecTV Sports para Perú, Uruguay y la mayoría de los países sudamericanos. Asimismo, el partido podrá seguirse EN VIVO ONLINE mediante la aplicación de streaming DGO.

Previa del Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana

Cienciano llega en gran momento de forma para su debut en la Copa Sudamericana, luego de encadenar siete partidos sin perder en la temporada, de los cuales seis fueron victorias. El ‘Papá’ superó la fase previa venciendo a Melgar y ahora buscará su clasificación a la siguiente etapa.

Cienciano quiere seguir en su buen momento e iniciar la Copa Sudamericana con un triunfo

Los dirigidos por Horacio Melgarejo han presentado un notable aumento en su nivel de juego y se perfila como uno de los animadores del Grupo B. Además, en su plantel tiene a grandes jugadores como Alejandro Hohberg, Cristian Souza, Carlos Garcés, entre otros.

Por su parte, Atlético Juventud no atraviesa su mejor momento y está sumergido en una severa crisis deportiva tras encadenar seis derrotas consecutivas en la temporada. El cuadro uruguayo llegó a la etapa de grupos tras caer en la fase 3 de la Copa Libertadores.

Juventud buscará ponerle fin a su racha negativa e imponerse en casa

Recientemente, anunciaron la destitución de Sebastián Méndez como su entrenador y en su lugar lo sucederá el DT Sergio Blanco, recordado por su paso en Sporting Cristal. Este será su primer encuentro al mando del equipo y buscará iniciar su etapa con el pie derecho.

¿Qué canal trasmite partido de Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana?

Revisa los canales de transmisión a los que debes estar atento para seguir el partido de Cienciano vs Atlético Juventud por la Copa Sudamericana, dependiendo el país en el que te encuentres.

Argentina, Uruguay y Chile: DirecTV Sports.

Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.

Venezuela: DirecTV Sports, inter y DGO.

México y Centroamérica: Disney Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

Panamá: Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

Cienciano vs Juventud: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Juventud llega a este encuentro como el favorito para quedarse con la victoria en casa y vencer a Cienciano en la primera jornada. Conoce las cuotas de las principales casas de apuesta para este partido.

Casa de apuestas Cienciano Empate Juventud Te Apuesto 3.50 3.03 2.25 Betsson 3.35 3.20 2.12 Betano 3.40 3.35 2.18 Bet365 3.40 3.25 2.20 1xBet 3.35 3.30 2.12 Coolbet 3.20 3.45 2.18

Cienciano vs Juventud: alineaciones posibles

Posible alineación de Cienciano: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Sebastián Cavero; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Ademar Robles, Gerson Barreto; Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Posible alineación de Juventud: Sebastián Sosa; Mateo Izaguirre, Particio Pernicone, Emmanuel Mas, Franco Risso, Leonel Roldán; Emmanuel Cecchini, Gaston Pereiro, Ramiro Peralta, Agustín Alaniz y Fernando Mimbacas.

Fixture y calendario de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Fecha 2: Cienciano vs Puerto Cabello | 16/04/2026

Fecha 3: Cienciano vs Atlético Mineiro | 29/04/2026

Fecha 4: Puerto Cabello vs Cienciano | 05/05/2026

Fecha 5: Atlético Mineiro vs Cienciano | 21/05/2026

Fecha 6: Cienciano vs Juventud | 27/05/2026

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Juventud?

El Estadio Centenario de Montevideo albergará el Cienciano vs Juventud

El partido entre Cienciano vs Juventud está programado para disputarse en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a 60 mil espectadores.