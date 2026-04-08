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¿A qué hora juega Cienciano vs Juventud y dónde ver partido de Copa Sudamericana 2026?
Cienciano del Cusco se alista para su debut en la Copa Sudamericana contra Juventud de Uruguay este jueves 9 de abril en el Estadio Centenario de Montevideo.
Cienciano del Cusco se prepara para lo que será su debut en la Copa Sudamericana frente a Juventud de Uruguay, un encuentro que promete ser emocionante de principio a fin y que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo este jueves 9 de abril. El conjunto cusqueño vuelve a disputar esta competición por segunda vez consecutiva y espera estrenarse con una gran victoria fuera de casa, pues el rendimiento del ‘Papá’ ha sido excelente en lo que va del Torneo Apertura de la Liga 1, manteniéndose invicto. Por su parte, Juventud no atraviesa un buen momento y llega tras haber perdido sus partidos más recientes. A continuación, la programación de este partidazo.
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¿A qué hora juega Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana?
Este encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo podrá seguirse desde las 5.00 p. m. en territorio peruano. A continuación los horarios para otros países sudamericanos para que no te pierdas el debut del ‘Papá’.
- Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile: 6.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil: 7.00 p. m.
¿Dónde ver juega Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana?
Para poder ver el partido entre Cienciano contra Juventud, podrás seguir la transmisión de DSports. Además, si quieres hacerlo vía streaming lo puedes hacer por DGO, pero recuerda querido lector, que aquí en Libero podrás seguir el partido totalmente gratis, pues te llevaremos la cobertura completa del partido, junto con el minuto a minuto para que no te pierdas lo último del encuentro.
- Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DirecTV
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports Connect
Cienciano ya realizó su primer entrenamiento en Uruguay
Posibles alineaciones de Cienciano vs Juventud por la Copa Sudamericana
- Juventud: Sosa; Pernicone, Mas, Risso, Izaguirre; Lalindre, Roldán; Cecchini, Pereiro, Peralta, Alaniz, Mimbacas.
- Cienciano: Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Cavero Souza, Hohberg, Robles, Barreto; Bandiera y Garcés.
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