Tabla de posiciones del Grupo B de Copa Sudamericana 2026 con Cienciano

Cienciano inicia su participación en su competición internacional favorita: la Copa Sudamericana. El ‘Papá de América’ quiere llegar lejos; sin embargo, tendrá rivales complicados en su camino. Conoce cómo se va moviendo el Grupo B del campeonato continental previo al partido entre la ‘Furia roja’ frente a Juventud en Montevideo.

Tabla de posiciones del Grupo B de Copa Sudamericana

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana mientras se disputa la fecha uno:

Clubes PJ DG Puntos 1. Puerto Cabello 1 1 3 2. Cienciano 0 0 1 3. Juventud 0 0 1 4. Atlético Mineiro 1 1 0

El Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 arrancó con un resultado que ha dejado mudo al continente. En Venezuela, Academia Puerto Cabello firmó una de las mayores sorpresas del torneo al tumbar por 2-1 al poderoso Atlético Mineiro. El cuadro venezolano no se achicó ante la billetera del "Galo" y sumó tres puntos que dinamitan cualquier pronóstico previo en la tabla.

Tras el batacazo en Puerto Cabello, la presión se traslada ahora a Uruguay. Cienciano debuta esta tarde ante Juventud de Las Piedras en Montevideo, con la mirada puesta en el liderato. El "Papá" sabe que, tras la caída de los brasileños, una victoria como visitante lo pondría en una posición inmejorable para soñar con los octavos de final.

Con este panorama, el grupo se ha puesto "de candela" apenas en la primera fecha. Lo que parecía un monólogo del Mineiro se ha transformado en una zona de guerra donde los puntos en el Centenario valen oro puro. Hoy, Cienciano tiene la oportunidad de demostrar que su jerarquía internacional sigue intacta y aprovechar el desconcierto de sus rivales.

Resultados del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026