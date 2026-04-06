Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver
Alianza Atlético vs Tigre se enfrentan por la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026. Revisa aquí la hora, dónde ver la transmisión y todos los detalles del encuentro.
Alianza Atlético vs Tigre se medirán cara a cara en un emocionante duelo por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. Este compromiso se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao y dará inicio a las 9:00 p.m. (hora peruana) y 11:00 p.m. (hora en Argentina). Por su parte, la transmisión va por la señal EN VIVO de DirecTV Sports y DGO.
¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Tigre?
A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido de Alianza Atlético vs Tigre por la Copa Sudamericana.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5:00 p. m.
- México y Centroamérica: 2:00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 4:00 p. m.
- España: 10:00 p. m.
¿Dónde ver Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO?
El duelo entre Alianza Atlético vs Tigre contará con la transmisión EN DIRECTO por la señal exclusiva de DirecTV Sports para el Perú, Argentina y la gran mayoría de países de Sudamérica. Del mismo modo, el duelo también se podrá visualizar EN VIVO ONLINE mediante la app de streaming de DGO.
Previa del partido Alianza Atlético vs Tigre por Copa Sudamericana
Alianza Atlético tiene la motivación de poder iniciar con pie derecho su participación en la Copa Sudamericana. Los ‘Churres’ llegaron a la fase de grupos tras vencer a Deportivo Garcilaso en la fase previa y ahora quieren dar el golpe avanzando de ronda.
Alianza Atlético de Sullana busca iniciar con pie derecho su participación en la Sudamericana.
Para ello, iniciar con un triunfo será vital para el conjunto dirigido por el DT Federico Urciuoli, quien cuenta en su plantel con grandes jugadores como Franco Coronel, Cristian Penilla, Erick Perleche, entre otros.
Por su parte, Tigre atraviesa un complejo momento en su temporada tras sumar siete partidos consecutivos sin ganar. Han pasado casi dos meses de la última victoria de la escuadra argentina, por lo que vendrán al Callao con la intención de romper su mala racha.
Tigre acumula una racha negativa de siete partidos sin ganar en la temporada
¿Qué canal transmite partido de Alianza Atlético vs Tigre?
Si deseas ver el partido de Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO deberás estar atento a los siguientes canales, dependiendo del país en donde te encuentres.
- Argentina, Uruguay y Chile: DirecTV Sports y DGO.
- Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.
- Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.
- Venezuela: DirecTV Sports, inter y DGO.
- México: Disney Plus.
- Puerto Rico: Fanatiz y ViX.
- Panamá: Disney Plus.
- Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, Fubo Sports Network, ViX, Tubi y fubo Latino.
Alianza Atlético vs Tigre: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, Tigre es considerado como el favorito para quedarse con los tres puntos ante Alianza Atlético en la fecha 1 de la Copa Sudamericana.
|Casas de apuestas
|Alianza Atlético
|Empate
|Tigre
|Betsson
|3.95
|3.05
|1.98
|Betano
|4.40
|3.10
|2.00
|Te Apuesto
|4.26
|2.94
|2.06
|Bet365
|4.20
|3.10
|2.00
|1xBet
|4.26
|3.02
|1.97
|CoolBet
|4.10
|2.90
|2.15
Entradas Alianza Atlético vs Tigre: ¿Cuánto están y dónde comprar?
Aquí te dejamos los precios de los boletos por si deseas asistir al partido de Alianza Atlético vs Tigre. Las entradas se pueden conseguir por la web de Teleticket.
- Occidente Sur: S/50.00
- Occidente Norte (visita): S/50.00
- Occidente Sur Conadis: S/40.30
- Butacas: S/50.00
Alianza Atlético vs Tigre: alineaciones posibles
Posible alineación de Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Román Suárez, José Villegas, Anthony Gordillo; Jimmy Pérez, Hernán Lupu, Germán Díaz, Franchesco Flores; Franco Coronel y Cristian Penilla.
Posible alineación de Tigre: Felipe Zenobio; Ramon Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jalil Elías, Bruno Leyes, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero.
Alianza Atlético: Fixture en la Copa Sudamericana
- Fecha 1: Alianza Atlético vs Tigre
- Fecha 2: América vs Alianza Atlético
- Fecha 3: Alianza Atlético vs Macará
- Fecha 4: Alianza Atlético vs América
- Fecha 5: Macará vs Alianza Atlético
- Fecha 6: Tigre vs Alianza Atlético
¿En qué estadio juegan Alianza Atlético vs Tigre por Copa Sudamericana?
El Estadio Miguel Grau del Callao albergará el Alianza Atlético vs Tigre
El partido entre Alianza Atlético y Tigre se disputará en las inmediaciones del Estadio Miguel Grau del Callao. Este recinto deportivo tiene una capacidad para albergar hasta 17.000 espectadores, pero por temas de aforo solo se han habilitado dos tribunas.
