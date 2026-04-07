River Plate vs Blooming EN VIVO por Copa Sudamericana: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

River Plate debutará en la Copa Sudamericana 2026 ante Blooming de Bolivia por la primera fecha del grupo H. Los millonarios visitarán el Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra el miércoles a las 7.30 p. m. (hora Perú). La transmisión de este encuentro va por DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, puede seguir los incidentes a través de Libero.pe.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet busca debutar con un triunfo en la Copa Sudamericana 2026 en un complicado escenario de altura al comenzar el juego ante Blooming. Sin embargo, cuenta con una racha de victoria que los coloca como los favoritos del encuentro.

River Plate llega al duelo ante el cuadro boliviano con cuatro victorias consecutivas desde la salida de Marcelo Gallardo, por lo que llega con buenos ánimos al inicio del torneo internacional. Por su lado, el club de Santa Cruz de la Sierra también viene con cuatro partidos ganados y uno perdido, pero que hace respetar su localía.

A nivel de antecedentes entre ambos clubes, River Plate y Blooming nunca jugaron un partido oficial por torneo internacional o amistoso, por lo que este enfrentamiento será el primero dentro de su historia en general.

River Plate anunció el partido y la venta de entradas del duelo ante Blooming por Copa Sudamericana

¿Cuándo juega River Plate vs Blooming?

El partido entre River Plate ante Blooming por la Copa Sudamericana 2026 se juega el miércoles 8 de abril en el Estadio Ramón Aguilera Costas, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los dirigidos por Eduardo Coudet buscarán dar el golpe en la altura.

¿A qué hora juega River Plate vs Blooming?

El duelo entre River Plate vs Blooming inicia a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina). De igual manera, te contamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Venezuela, Bolivia: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (9 de abril)

¿Dónde ver River Plate vs Blooming?

La transmisión del partido entre River Plate vs Blooming se verá por la señal en vivo de DirecTV para toda Latinoamérica. De igual manera, puedes verlo vía DGO a través de su aplicativo mediante PC, SmartTV y teléfono móvil.

Blooming anunció su próximo partido ante River Plate por Copa Sudamericana 2026

Canales de transmisión para ver River Plate vs Blooming

Argentina: DirecTV y DGO

Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay: DirecTV y DGO

Brasil: Paramount+

Colombia, Ecuador, Venezuela: DirecTV y DGO

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports y fuboTV

Posibles alineaciones de River Plate vs Blooming

River Plate : Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho

River Plate vs Blooming: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, River Plate se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Blooming en este duelo de Copa Sudamericana 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados: