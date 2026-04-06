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Canal confirmado para ver Juventud vs. Cienciano por partido de Copa Sudamericana 2026
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Juventud vs Cienciano por la primera fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
Momento de un partido de alta intensidad entre Juventud vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' se estrena en el certamen Conmebol que tantos buenos recuerdos le trae, luego de estar consiguiendo buenos resultados en la Liga 1 y ser uno de los primeros lugares del Torneo Apertura. Ante esa expectativa, conoce el canal confirmado para ver la transmisión de estos intensos 90 minutos en Montevideo.
¿Dónde ver Juventud vs Cienciano por Copa Sudamericana?
La transmisión del partido entre Juventud vs Cienciano por la primera jornada de la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal en vivo de DSports (anteriormente DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes seguirlo vía streaming en el aplicativo de DGO para sintonizarlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Juventud vs Cienciano
- Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DirecTV
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports Connect
Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
¿Cómo llega Juventud y Cienciano?
Juventud de Uruguay no llega en un gran momento futbolístico al encadenar seis victorias consecutivas en la temporada, incluyendo la fase preliminar de la Copa Libertadores. De hecho, esta caída en el certamen Conmebol lo ubicaron en Sudamericana, por lo que ahora se medirá ante clubes como Cienciano, Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello.
Por el lado de Cienciano, encadena seis partidos seguidos sin conocer de derrotas: cinco victorias y un empate. Justamente, esa paridad se dio ante FBC Melgar por la fase preliminar de la Sudamericana, en el que terminó superando desde la tanda de penales.
Juventud vs Cienciano: fecha, día y horario confirmado
Este choque de Copa Sudamericana 2026 entre Juventud vs Cienciano se juega el próximo jueves 9 de abril a partir de las 17.00 horas locales (22.00 horas locales, 19.00 horas de Montevideo) en el Estadio Centenario de Montevideo.
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