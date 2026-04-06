0
LO ÚLTIMO
Tabla de la Liga 1 2026

Canal confirmado para ver Juventud vs. Cienciano por partido de Copa Sudamericana 2026

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Juventud vs Cienciano por la primera fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Diego Medina
Cienciano visita a Juventud por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano visita a Juventud por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Momento de un partido de alta intensidad entre Juventud vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' se estrena en el certamen Conmebol que tantos buenos recuerdos le trae, luego de estar consiguiendo buenos resultados en la Liga 1 y ser uno de los primeros lugares del Torneo Apertura. Ante esa expectativa, conoce el canal confirmado para ver la transmisión de estos intensos 90 minutos en Montevideo.

Futbolista se fue de Alianza Lima y ahora firmó por campeón de la Copa Sudamericana

PUEDES VER: Se fue de Alianza Lima y ahora firmó por campeón de la Copa Sudamericana: "Bienvenido"

¿Dónde ver Juventud vs Cienciano por Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Juventud vs Cienciano por la primera jornada de la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal en vivo de DSports (anteriormente DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes seguirlo vía streaming en el aplicativo de DGO para sintonizarlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Juventud vs Cienciano

  • Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DirecTV
  • México: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports Connect
Copa Sudamericana

Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cómo llega Juventud y Cienciano?

Juventud de Uruguay no llega en un gran momento futbolístico al encadenar seis victorias consecutivas en la temporada, incluyendo la fase preliminar de la Copa Libertadores. De hecho, esta caída en el certamen Conmebol lo ubicaron en Sudamericana, por lo que ahora se medirá ante clubes como Cienciano, Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello.

Por el lado de Cienciano, encadena seis partidos seguidos sin conocer de derrotas: cinco victorias y un empate. Justamente, esa paridad se dio ante FBC Melgar por la fase preliminar de la Sudamericana, en el que terminó superando desde la tanda de penales.

Juventud vs Cienciano: fecha, día y horario confirmado

Este choque de Copa Sudamericana 2026 entre Juventud vs Cienciano se juega el próximo jueves 9 de abril a partir de las 17.00 horas locales (22.00 horas locales, 19.00 horas de Montevideo) en el Estadio Centenario de Montevideo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: así quedó la clasificación tras el triunfo de Los Chankas

  2. Carlos Zambrano y Miguel Trauco serán presentados en campeón peruano: "Sueldo aceptado"

  3. Los Chankas ganaron de visita a FC Cajamarca y son líderes del Torneo Apertura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano