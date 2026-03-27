Campeón de Sudamericana se pronuncia sobre ser nuevo DT de Sporting Cristal: “Estoy preparado”
Este entrenador consiguió el título en la Copa Sudamericana y ahora sorprendió a los hinchas al asegurar que está listo para ser el nuevo técnico de Sporting Cristal para esta temporada.
La salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal ha generado gran incertidumbre por conocer quién asumirá el mando del equipo. En medio de los rumores sobre posibles candidatos, un entrenador campeón de la Copa Sudamericana se pronunció sobre la posibilidad de dirigir a los celestes y aseguró contar con todo lo necesario para asumir el reto y luchar por la Liga 1.
En las últimas horas se conoció que la dirección deportiva de Sporting Cristal ya viene analizando nombres para que se convierta en su nuevo DT. En ese panorama, el periodista Gustavo Peralta informó que uno de los candidatos es Pablo Peirano, aunque aún no se ha iniciado una negociación.
Precisamente, el técnico argentino conversó con ‘Radio Ovación’ y, aunque no mencionó los clubes, señaló que sí ha tenido ofertas por equipos de la Liga 1. No obstante, lo más sorprendente fue cuando señaló que se siente totalmente preparado para asumir el reto de dirigir a los rimenses.
Pablo Peirano aseguró estar listo para dirigir a Sporting Cristal en medio de rumores por su llegada.
“Han preguntado desde Perú, no le voy a mencionar el equipo en sí, pero sí han preguntado por nuestra situación más de un equipo, (…), trabajé en Santa Fe y Nacional. Son equipos fuertes y grandes, donde hemos tenido buenas temporadas, así que, si es por capacidad, estoy capacitado para equipos que tengan ese tipo de desafíos. Estoy más que preparado para Sporting Cristal o cualquier otro equipo que me vaya a solicitar”, señaló el estratega.
Del mismo modo, Peirano remarcó que está abierto a la posibilidad de volver a dirigir en la Liga 1. No obstante, enfatizó que lo más importante es que le ofrezcan un proyecto atractivo.
“Siempre que el desafío me interese, sí. En el fútbol peruano me he sentido muy cómodo. Es una liga que la conozco, que no es fácil para que venga un entrenador que no conozca las diferencias de alturas, no es fácil para adaptarse”, sentenció.
Pablo Peirano fue campeón de la Copa Sudamericana
Uno de los momentos más emocionantes de la carrera de Pablo Peirano como entrenador se dio en sus inicios. En la temporada 2015 llegó a las filas de Independiente de Santa Fe como asistente técnico y en ese año terminaría consagrándose con el título de la Copa Sudamericana.
