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Filtran que otro importante elemento de Sporting Cristal puede dejar el club: "Disconformidad"

¡Sorpresivo! Se conoció que un importante directivo de Sporting Cristal está cerca de concretar su salida por discordancias con la directiva.

Angel Curo
Filtran que otro importante elemento de Sporting Cristal puede dejar el club
Filtran que otro importante elemento de Sporting Cristal puede dejar el club | Foto: Carlos Félix/URPI-LR
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Sporting Cristal no viene atravesando su mejor momento en la temporada tras los malos resultados obtenidos en la Liga 1 2026, motivo que conllevó a la salida de Paulo Autuori. Sin embargo, no sería la única, ya que recientemente se conoció que un importante directivo está cerca de salir del equipo en plena disputa del torneo.

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Importante directivo de Sporting Cristal puede dejar el club

Durante el programa ‘Mano a Mano’, analizaron la actualidad que atraviesa Sporting Cristal luego de la salida de Paulo Autuori como su DT. En esa línea, el periodista Denilson Barrenechea reveló que un directivo está cerca de poder dejar el club. Se trata de Gustavo Zevallos, actual gerente deportivo del club.

Según indicó el periodista deportivo, Gustavo Zevallos está analizando dar un paso al costado en su cargo, luego de que tuviera grandes diferencias con las decisiones de la directiva. Del mismo modo, otro de los factores es la falta de consenso con Julio César Uribe en las decisiones deportivas.

Video: Mano a Mano

"Me comentaron que, de momento, Gustavo Zevallos no tiene tan definida su continuidad con Sporting Cristal. Hay mucha disconformidad con la directiva y muchos choques en término de opinión con Julio César Uribe. No logran llegar a un punto medio en decisiones deportivas", fue la información que compartió el citado comunicador.

Cabe señalar que esta no es una decisión definitiva, sino que el gerente deportivo de Cristal viene analizando su situación para tomar una postura. Sin embargo, de darse esta salida, crecerá la incertidumbre en la toma de decisiones del club.

Los candidatos para reemplazar a Paulo Autuori

Luego de la salida del técnico brasileño, los hinchas se preguntan quién será el elegido para tomar las riendas del plantel de Sporting Cristal para el resto de la temporada. Ante ello, han sonado diversos nombres como el de Roberto Mosquera, Ricardo Gareca, Jorge Cazulo e incluso Jorge Fossati. Sin embargo, aún no hay un candidato firme para ser el reemplazo de Paulo Autuori.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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